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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir nişan açıklaması

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden olan kızları Zehra Çilingiroğlu'nun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile beraberliği tam gaz sürüyor. Kış aylarından beri birlikte olan çift önceki gün Bodrum tatiline çıkmıştı. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile çıktığı Bodrum tatilini noktalayıp İstanbul'a döndü. İstinye Park'ta mekan çıkışı görüntülenen ikili gazetecilere ilk kez birlikte poz verdi. Gazetecilerle ayaküstü konuşan Zehra Çilingiroğlu nişanlandıkları yönündeki haberlere cevap verdi. Peki Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir nişan açıklaması yaptı.

16.07.2019 13:26 - Son Güncelleme: 16.07.2019 13:29
Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir nişan açıklaması

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden olan kızları Zehra Çilingiroğlu'nun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile beraberliği tam gaz sürüyor. Kış aylarından beri birlikte olan çift önceki gün Bodrum tatiline çıkmıştı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu kahkahalarıyla dikkat çekmişti. Sevgilisini annesiyle tanıştırıp onay alan Zehra Çilingiroğlu, bikinili görüntü vermemek için ise dikkatli davranmıştı.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir nişan açıklaması

Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı olan Zehra Çilingiroğlu'nun uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun hakkında pek birşey bilinmiyor.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir nişan açıklaması

Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu, Bodrum tatillerini noktalayıp İstanbul'a döndü.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir nişan açıklaması

Önceki gün öğle saatlerinde İstinye Park'a uğrayan ve baş başa yemek yiyen çift, çıkışta ilk kez birlikte basına poz verdi. Zehra, nişanlandıkları yönündeki haberlerle ilgili "Hayır nişanlanmadık" dedi.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir nişan açıklaması

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra Çilingiroğlu bir süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemdeydi. Çiftin nişanlandıkları haberleriyle gündeme gelmesiyle vatandaşlar Zehra Çilingiroğlu'nun yaşını araştırmaya başladı. İşte Zehra Çilingiroğlu ve ünlü isimlerin yaşları…

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