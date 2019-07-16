Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir nişan açıklaması

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden olan kızları Zehra Çilingiroğlu'nun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile beraberliği tam gaz sürüyor. Kış aylarından beri birlikte olan çift önceki gün Bodrum tatiline çıkmıştı. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile çıktığı Bodrum tatilini noktalayıp İstanbul'a döndü. İstinye Park'ta mekan çıkışı görüntülenen ikili gazetecilere ilk kez birlikte poz verdi. Gazetecilerle ayaküstü konuşan Zehra Çilingiroğlu nişanlandıkları yönündeki haberlere cevap verdi. Peki Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir nişan açıklaması yaptı.

16.07.2019 13:26 - Son Güncelleme: 16.07.2019 13:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





