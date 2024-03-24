'Berk' Milyoner Olmak İster! Kenan İmirzalıoğlu'ndan 5 milyonluk 13. soru | Dünden bugüne Kim Milyoner Olmak İster final soruları

Ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada ikinci kez 5 milyon TL'lik soru heyecanı yaşanıyor. Genç yarışmacı Berk Göktaş, tüm soruları doğru yanıtlayarak finale geldi. Hatırlanacağı üzere Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar da 12 soruya doğru cevap vererek Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kucaklamıştı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran final soruları neler? Sizler için derledik.