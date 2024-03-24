'Berk' Milyoner Olmak İster! Kenan İmirzalıoğlu'ndan 5 milyonluk 13. soru | Dünden bugüne Kim Milyoner Olmak İster final soruları

Ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada ikinci kez 5 milyon TL'lik soru heyecanı yaşanıyor. Genç yarışmacı Berk Göktaş, tüm soruları doğru yanıtlayarak finale geldi. Hatırlanacağı üzere Arda Ayten ve Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar da 12 soruya doğru cevap vererek Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kucaklamıştı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran final soruları neler? Sizler için derledik.
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon TL'lik soru heyecanı yaşanıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş, peş peşe verdiği doğru cevaplarla 1 milyonluk soruyu bilip, 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.
Göktaş, bu akşam sorulacak yarışmanın en büyük ikramiyesinin verileceği son soruyu doğru yanıtlarsa "Milyoner" tarihine adını yazdıracak.
13. SORU HEYECANI
Berk Göktaş, soruya doğru yanıt verirse ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak. Geçtiğimiz Kasım ayında Eyüp İşler de 1 milyon liralık soruyu doğru cevapladı.