"Belki büyümeyeceğim belki 19-20 yaşında öleceğim" demişti! Taha Duymaz öldü mü yaşıyor mu derken CZN Burak gelişmeyi açıkladı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler ve sonrasında gelen artçılar Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremden etkilenen 10 ilde arama, kurttarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi. Ablası Semiha Duymaz'ın ağlayarak 'Taha ve ailesinin enkaz altında' olduğunu duyurmuş sonrasında sosyal medyadaki 'Öldü' iddialarına ise tepki göstermişti. Taha Duymaz ve ailesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Duymaz'ın bulunduğu enkazda çalışmalar devam ederken Dilan Polat, CZN Burak soluğu orada aldı. Derya Uluğ da Taha için dua isterken, CZN Burak gelişmeyi açıkladı. Öte yandan Taha'nın babası da ilk kez konuştu.
Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan ve Hatay'da yaşayan Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında.
Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taha Duymaz ve ailesinin göçük altında kaldığını açıklamıştı.
Fenomen TAHA DUYMAZ'DAN ÜZÜCÜ HABER! Ablası acı haberi duyurdu: "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar"
MasterChef programındaki Tunahan Ak da yine Taha ile ilgili paylaşım yapan isimler arasındaydı.
CZN Burak'tan Taha Duymaz paylaşımı! Videolu yayınladı! Taha'nın kardeşi: ''Yardımcı olun cesetlerimizi çıkartalım''
Semiha Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres vermişti. Genç kadın, şunları söyledi: Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar. Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin"