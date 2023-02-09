Mehmet Yalçınkaya MasterChef ekibiyle deprem bölgesinde! Emir Elidemir, Fatma Nur Uçar, Tolga Şener, Görkem Ünal ve Barış Demir de orada
Mehmet Yalçınkaya MasterChef ekibiyle deprem bölgesinde! Emir Elidemir, Fatma Nur Uçar, Tolga Şener, Görkem Ünal ve Barış Demir'in de yer aldığı mutfak ekibi ve şefleri ile birlikte Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde depremzedeler için yemek yapan Mehmet Yalçınkaya'nın paylaşımları duygulandırdı. İşte Demet Akalın'ın da "Malzeme yollamak istiyorum şefim" dediği Mehmet Yalçınkaya ve Masterchef ekibinin depremzedeler için takdir toplayan mücadelesi...
Mehmet Yalçınkaya MasterChef ekibiyle deprem bölgesinde! Emir Elidemir, Fatma Nur Uçar, Tolga Şener, Görkem Ünal ve Barış Demir de orada...
7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Magazin dünyasının ünlü isimleri el ele vererek yardıma koştu.
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya da bu isimler arasında yer alıyor. MasterChef ekibinin de yer aldığı şeflerle birlikte 10 ilde de depremzedeler için mutfak kuruldu.
Mehmet Yalçınkaya Instagram'dan o anları takipçileri ile paylaştı. MastereChef'ten Emir Elidemir'in yanısıra başka isimler de vardı.