Mehmet Yalçınkaya MasterChef ekibiyle deprem bölgesinde! Emir Elidemir, Fatma Nur Uçar, Tolga Şener, Görkem Ünal ve Barış Demir de orada...

7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Magazin dünyasının ünlü isimleri el ele vererek yardıma koştu.