Seren Serengil'in 'saracak kefen bile bulamamış' sözleri kahretmişti! Seyhan Soylu duyurdu: "Mustafa Tohma'nın babasının sağlık durumu..."
Seren Serengil'in 'saracak kefen bile bulamamış' sözleri kahretmişti! Seyhan Soylu duyurdu.Türkiye'yi yıkan 7.7lik Kahramanmaraş depreminde Hatay'daki ailesi enkaz altında kalmıştı Mustafa Tohma'nın. Annesini kaybeden ve enkaz altından çıkartılan babasının durumu merak edilen Mustafa Tohma hakkında Seren Serengil'in arkadaşı olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan açıklama geldi.
09.02.2023 09:22 - Son Güncelleme: 09.02.2023 09:31
Seren Serengil'in 'saracak kefen bile bulamamış' sözleri kahretmişti! Seyhan Soylu, Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın babasının sağlık durumunu duyurdu.
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.