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Haberler Magazin Seren Serengil'in 'saracak kefen bile bulamamış' sözleri kahretmişti! Seyhan Soylu duyurdu: "Mustafa Tohma'nın babasının sağlık durumu..."

Seren Serengil'in 'saracak kefen bile bulamamış' sözleri kahretmişti! Seyhan Soylu duyurdu: "Mustafa Tohma'nın babasının sağlık durumu..."

Seren Serengil'in 'saracak kefen bile bulamamış' sözleri kahretmişti! Seyhan Soylu duyurdu.Türkiye'yi yıkan 7.7lik Kahramanmaraş depreminde Hatay'daki ailesi enkaz altında kalmıştı Mustafa Tohma'nın. Annesini kaybeden ve enkaz altından çıkartılan babasının durumu merak edilen Mustafa Tohma hakkında Seren Serengil'in arkadaşı olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan açıklama geldi.

takvim.com.tr
09.02.2023 09:22 - Son Güncelleme: 09.02.2023 09:31
Seren Serengil’in ’saracak kefen bile bulamamış’ sözleri kahretmişti! Seyhan Soylu duyurdu: Mustafa Tohma’nın babasının sağlık durumu...

Seren Serengil'in 'saracak kefen bile bulamamış' sözleri kahretmişti! Seyhan Soylu, Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın babasının sağlık durumunu duyurdu.

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Seren Serengil’in ’saracak kefen bile bulamamış’ sözleri kahretmişti! Seyhan Soylu duyurdu: Mustafa Tohma’nın babasının sağlık durumu...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedilen 7.4'lük depremde, Seren Serengil'in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi göçük altında kalmış, Tohma gözyaşları içinde yardım istemişti.

Seren Serengil’in ’saracak kefen bile bulamamış’ sözleri kahretmişti! Seyhan Soylu duyurdu: Mustafa Tohma’nın babasının sağlık durumu...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Seren Serengil’in ’saracak kefen bile bulamamış’ sözleri kahretmişti! Seyhan Soylu duyurdu: Mustafa Tohma’nın babasının sağlık durumu...

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Seren Serengil’in ’saracak kefen bile bulamamış’ sözleri kahretmişti! Seyhan Soylu duyurdu: Mustafa Tohma’nın babasının sağlık durumu...

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

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