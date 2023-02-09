"Belki büyümeyeceğim belki 19-20 yaşında öleceğim" demişti! Taha Duymaz öldü mü yaşıyor mu derken CZN Burak açıkladı

Semiha Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres vermişti. Genç kadın, şunları söyledi: Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar. Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin"