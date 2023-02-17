"Belki büyümeyeceğim 19-20 yaşında öleceğim kendinize iyi bakın" Günlerdir enkazda aranıyordu! Taha Duymaz'ın ölümünden önceki sözleri...
Günlerdir Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz'dan acı haber geldi... Taha Duymaz ve kardeşi Melek'in cansız bedenine ulaşıldı. Günlerdir bir umut enkazdan sağ çıkmaları beklenen Duymaz kardeşlerin ölüm haberi yürekleri yakarken, ölümünden önceki sözleri bir kez daha sosyal medyada konuşuldu. İşte öüm haberiyle herkesi yıkan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın son sözleri...
17.02.2023 15:07 - Son Güncelleme: 17.02.2023 15:29
Günlerdir Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz ile kardeşi Melek'in ne yazık ki cansız bedenlerine ulaşıldı.
Ablası Semiha Duymaz'ın kardeşlerinin enkaz altında kaldığını duyurmasının ardından CZN Burak'tan, Dilan Polat'a, Ragıp Narin'den Derya Uluğ'a kadar pek çok isim Taha Duymaz için seferber olmuştu.