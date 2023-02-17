Bruce Willis’ten kötü haber! Afazi hastalığından sonra şimdi de Pakize Suda’nın hastalığına yakalandı: ’Tedavisi yok...’

HASTALIĞIN TEDAVİSİ YOK

Bruce Willis'in ailesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: " Bruce'un durumu ilerledi ve artık daha belirli bir teşhisimiz var. Frontotemporal Demans (FTD). Maalesef iletişim kurma konusundaki zorluklar Bruce'un hastalığının belirtilerinden sadece bir tanesi. Bu acı verici olsa da kesin bir teşhis konulması rahatlatıcı."

Ailesinin açıklamasında, günümüzde bu hastalığın tedavisi olmadığı belirtildi. Ancak bu durumun önümüzdeki yıllarda değişebileceğine de vurgu yapıldı. Bruce Willis'in hastalığı ilerledikçe bu hastalığın daha fazla ilgi çeker hale geleceği ve hastalıkla ilgili bir farkındalık yaratılabileceği belirtildi.