"Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum" Ece Erken herkesin duygularına tercüman oldu! Deprem sonrası paylaşımlarıyla...
Türkiye günlerdir merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem faciasında hayatını kaybedenler için ağlıyor... 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası binlerce kişi hayatını kaybetmiş, büyük bir yıkım yaşanmıştı. 7'den 70'e herkesin yardım için koşuşturduğu şu günlerde, sosyal medya hesabında çağrıda bulunan isimlerden biri de Ece Erken'di. Ece Erken'in son paylaşımı ise herkesin duygu ve düşüncelerine tercüman olan cinsten.
17.02.2023 15:56 - Son Güncelleme: 17.02.2023 15:56
Geçtiğimiz yıl Bakırköy'de sahibi olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından bir paylaşım yaptı.
Yaşanan depremlerin ilk gününden beri sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanarak yardım çağrılarında bulunan ünlü isimlerden biri de geçtiğimiz sene eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nı silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken.