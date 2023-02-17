Vav TV İzle
Haberler Magazin "Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum" Ece Erken herkesin duygularına tercüman oldu! Deprem sonrası paylaşımlarıyla...

"Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum" Ece Erken herkesin duygularına tercüman oldu! Deprem sonrası paylaşımlarıyla...

Türkiye günlerdir merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem faciasında hayatını kaybedenler için ağlıyor... 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası binlerce kişi hayatını kaybetmiş, büyük bir yıkım yaşanmıştı. 7'den 70'e herkesin yardım için koşuşturduğu şu günlerde, sosyal medya hesabında çağrıda bulunan isimlerden biri de Ece Erken'di. Ece Erken'in son paylaşımı ise herkesin duygu ve düşüncelerine tercüman olan cinsten.

17.02.2023 15:56 - Son Güncelleme: 17.02.2023 15:56
Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum Ece Erken herkesin duygularına tercüman oldu! Deprem sonrası paylaşımlarıyla...

Geçtiğimiz yıl Bakırköy'de sahibi olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından bir paylaşım yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum Ece Erken herkesin duygularına tercüman oldu! Deprem sonrası paylaşımlarıyla...

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum Ece Erken herkesin duygularına tercüman oldu! Deprem sonrası paylaşımlarıyla...

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum Ece Erken herkesin duygularına tercüman oldu! Deprem sonrası paylaşımlarıyla...

Yaşanan depremlerin ilk gününden beri sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanarak yardım çağrılarında bulunan ünlü isimlerden biri de geçtiğimiz sene eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nı silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken.

Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum Ece Erken herkesin duygularına tercüman oldu! Deprem sonrası paylaşımlarıyla...

Erken Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir yazı paylaşarak şu notu düştü:

SON DAKİKA