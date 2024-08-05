Barış Arduç'un eşi Gupse Özay babası ve kardeşiyle bir arada! Kimse birbirine benzetemedi

Lohusa filmiyle gündem olan Barış Arduç'un eşi Gupse Özay, 40. yaşına bastı. Gupse Özay, doğum gününde babası ve kardeşiyle birlikte bir araya geldi. Özay, her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etside bu anı sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf kısa sürede büyük ilgi görürken ilginç yorumlar da geldi. Fotoğrafı gören birçok kişi, aile üyelerinin birbirine benzemediğini fark etti.
Lohusa filmiyle gündem olan Barış Arduç'un eşi Gupse Özay, 40. yaşına bastı. Gupse Özay, doğum gününde babası ve kardeşiyle birlikte bir araya geldi. Özay, her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etside bu anı sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf kısa sürede büyük ilgi görürken ilginç yorumlar da geldi. Fotoğrafı gören birçok kişi, aile üyelerinin birbirine benzemediğini fark etti.
Milyonların takip ettiği iki başarılı oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç özel hayatlarını gözlerden uzak yaşıyor.
2014 yılında vizyona giren Deliha filminin setinde tanışan çift 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşımıştı.