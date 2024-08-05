Muazzez Ersoy'un meğer gerçek ismi bambaşkaymış! Duyanlar kulaklarına inanamadı! Yıllarca sahne adıyla tanındı...

Türk sanat müziğinin kraliçesi, altın sesli sanatçı Muazzez Ersoy'un yıllardır sakladığı gerçek ismi ortaya çıktı! Şarkılarıyla gönüllere taht kuran, zarafeti ve duruşuyla hayranlık uyandıran Ersoy hakkında bu gerçeği öğrenenler kulaklarına inanamadı. İşte Muazzez Ersoy'un gerçek adı...

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Sevemedim Karagözlüm, Bir Fincan Kahve Olsam, Yazımı Kışa Çevirdin ve daha niceleri...