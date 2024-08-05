SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Muazzez Ersoy'un meğer gerçek ismi bambaşkaymış! Duyanlar kulaklarına inanamadı! Yıllarca sahne adıyla tanındı...

Türk sanat müziğinin kraliçesi, altın sesli sanatçı Muazzez Ersoy'un yıllardır sakladığı gerçek ismi ortaya çıktı! Şarkılarıyla gönüllere taht kuran, zarafeti ve duruşuyla hayranlık uyandıran Ersoy hakkında bu gerçeği öğrenenler kulaklarına inanamadı. İşte Muazzez Ersoy'un gerçek adı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 18:12 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 18:12
Muazzez Ersoy’un meğer gerçek ismi bambaşkaymış! Duyanlar kulaklarına inanamadı! Yıllarca sahne adıyla tanındı... 1

Türk sanat müziğinin kraliçesi, altın sesli sanatçı Muazzez Ersoy'un yıllardır sakladığı gerçek ismi ortaya çıktı! Şarkılarıyla gönüllere taht kuran, zarafeti ve duruşuyla hayranlık uyandıran Ersoy hakkında bu gerçeği öğrenenler kulaklarına inanamadı. İşte Muazzez Ersoy'un gerçek adı...

Muazzez Ersoy’un meğer gerçek ismi bambaşkaymış! Duyanlar kulaklarına inanamadı! Yıllarca sahne adıyla tanındı... 2

Sevemedim Karagözlüm, Bir Fincan Kahve Olsam, Yazımı Kışa Çevirdin ve daha niceleri...

Muazzez Ersoy’un meğer gerçek ismi bambaşkaymış! Duyanlar kulaklarına inanamadı! Yıllarca sahne adıyla tanındı... 3

Muazzez Ersoy, sanat hayatı boyunca birçok şarkıya imza atarak adını Türk müziğinin efsaneleri arasına yazdırdı.

SON DAKİKA