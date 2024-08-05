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Gökhan Töre'nin eski eşi Esra Bilgiç'in yeni aşkı ortaya çıktı! Sabancılara bir gelin daha geliyor! Kameraları görünce bir hayli panikledi

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteriyle kariyerine başarı ekleyen Esra Bilgiç, özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 2017 yılında Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile dünyaevine giren Bilgiç 2019 yılında evliliği sonlandırdı. Aşk orucunu bozan Bilgiç, sonunda bombayı patlattı. Ünlü oyuncu Sabancılardan o isimle baş başa akşam yemeği yerken yakalandı...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 20:42 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 20:57
Gökhan Töre’nin eski eşi Esra Bilgiç’in yeni aşkı ortaya çıktı! Sabancılara bir gelin daha geliyor! Kameraları görünce bir hayli panikledi 1

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteriyle kariyerine başarı ekleyen Esra Bilgiç, özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 2017 yılında Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile dünyaevine giren Bilgiç 2019 yılında evliliği sonlandırdı. Aşk orucunu bozan Bilgiç, sonunda bombayı patlattı. Ünlü oyuncu Sabancılardan o isimle baş başa akşam yemeği yerken yakalandı...

Gökhan Töre’nin eski eşi Esra Bilgiç’in yeni aşkı ortaya çıktı! Sabancılara bir gelin daha geliyor! Kameraları görünce bir hayli panikledi 2

Diriliş Ertuğrul dizisinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Esra Bilgiç özel hayatıyla magazin gündeminin yakın markajında.

Gökhan Töre’nin eski eşi Esra Bilgiç’in yeni aşkı ortaya çıktı! Sabancılara bir gelin daha geliyor! Kameraları görünce bir hayli panikledi 3

EVLİLİĞİ 2 YIL SÜRMÜŞTÜ!

2017 yılında Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile dünyaevine giren Bilgiç'in nikah şahitliğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan üstlenmişti.

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