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Balkan Ninnisi'nin Neriman'ı Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özlem Türkad’ın memleketi...

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan Balkan Ninnisi dizisinde Neriman karakterine başarılı bir şekilde hayat veren Özlem Türkad bakın nereli... Atv ekranlarında yayınlanan Elveda Rumeli dizisini hatırlatan Balkan Ninnisi Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, imkansızı başarmak için yola çııkmış farklı milletlere ait iki gencin hikayesini anlatıyor. Öncesinde Seksenler dizisinde rol alan Özlem Türkad, başarılı oyunculuğunu Balkan Ninnisi'nde de gösterirken nereli olduğunu araştıranlar memleketi konusunda şaştı kaldı. İşte detaylar...

21.06.2022 13:00 - Son Güncelleme: 21.06.2022 13:00
Balkan Ninnisi’nin Neriman’ı Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özlem Türkad’ın memleketi...

Balkan Ninnisi dizisinde Neriman Ertan'ın annesi ve Süleyman'ın da kardeşidir. Abisi ile köfteciyi işletir. Çok iyimser bir kadın olmasına rağmen durduramadığı şüpheci de bir yanı vardır.

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Balkan Ninnisi’nin Neriman’ı Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özlem Türkad’ın memleketi...

Neriman karakterine hayat veren Özlem Türkad günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlar muhteşem bir Balkan ağzıyla konuşan Özlem Türkad'ın nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı.

Balkan Ninnisi’nin Neriman’ı Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özlem Türkad’ın memleketi...

İşte başta Özlem Türkad olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.

Balkan Ninnisi’nin Neriman’ı Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özlem Türkad’ın memleketi...

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

Balkan Ninnisi’nin Neriman’ı Özlem Türkad bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özlem Türkad’ın memleketi...

MEHMET ALİ ERBİL

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.

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