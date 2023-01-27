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Haberler Magazin Bahar Candan'ın frikiği olay! İç çamaşırsız üstsüz paylaşımının ardından mini eteğiyle yatakta... Görenler tepki gösterdi: "Rezillik diz boyu"

Bahar Candan'ın frikiği olay! İç çamaşırsız üstsüz paylaşımının ardından mini eteğiyle yatakta... Görenler tepki gösterdi: "Rezillik diz boyu"

Bahar Candan'ın frikiği olay! İç çamaşırsız üstsüz paylaşımının ardından mini eteğiyle yatakta... Görenler tepki gösterdi. Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından Bahar Candan Instagram paylaşımıyla gündemde. Daha önce asansöre çırılçıplak binen Bahar Candan son olarak iç çamaşırsız üstsüz paylaşımıyla gündeme gelmiş ve karşısında ablası Nihal Candan'ı bulmuştu. Minicik eteğini kalçasının üstüne çeken Bahar Candan bu kez bile bile frikik verdi.

27.01.2023 09:21 - Son Güncelleme: 27.01.2023 09:28
Bahar Candan’ın frikiği olay! İç çamaşırsız üstsüz paylaşımının ardından mini eteğiyle yatakta... Görenler tepki gösterdi: Rezillik diz boyu

"REZİLLİK DİZ BOYU"

Bahar Candan'ın frikiği olay! İç çamaşırsız üstsüz paylaşımının ardından mini eteğiyle yatakta... Görenler tepki gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bahar Candan’ın frikiği olay! İç çamaşırsız üstsüz paylaşımının ardından mini eteğiyle yatakta... Görenler tepki gösterdi: Rezillik diz boyu

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sosyal medyaya sızan Bahar Candan Instagram paylaşımıyla gündemde.

Bahar Candan’ın frikiği olay! İç çamaşırsız üstsüz paylaşımının ardından mini eteğiyle yatakta... Görenler tepki gösterdi: Rezillik diz boyu

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.

Bahar Candan çıplak video paylaşımıyla tepki çekti: "Allah seni ıslah etsin ıslah"

Bahar Candan’ın frikiği olay! İç çamaşırsız üstsüz paylaşımının ardından mini eteğiyle yatakta... Görenler tepki gösterdi: Rezillik diz boyu

Müstehcen bir uygulamada para kazanmak için açıldıkça açılan Candan buradan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.

Bahar Candan’ın frikiği olay! İç çamaşırsız üstsüz paylaşımının ardından mini eteğiyle yatakta... Görenler tepki gösterdi: Rezillik diz boyu

Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızmıştı.

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