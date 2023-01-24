Bahar Candan çıplak video paylaşımıyla tepki çekti: "Allah seni ıslah etsin ıslah"

Müstehcen bir uygulamada para kazanmak için açıldıkça açılan Candan buradan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.

Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızmıştı.Sosyal medyada öne çıkan hesaplardan biri Candan'ın çıplak şekilde her yerini gösterdiğini anları paylaşmıştı.Candan videoda elinde bir havluyla üzerini kapatırken kameraya göğüslerini ve kalçasını gösteriyordu.Bu anlar sosyal medyada olay olurken "Bu ne rezillik", "Para için yazık yaptıklarına bak" tepkileri yağmıştı.Candan bu kez benzer paylaşımı Instagram'da yaptı.

ÜSTSÜZ PAYLAŞIMLAR

Bahar Candan son olarak Instagram'da bu çok konuşulacak üstsüz pozlara imza attı.Candan paylaşımına 'Kimse benimle oynamıyor' notunu düştü.Paylaşıma 'Allah seni gerçekten ıslah etsin' yorumları gelirken ablası Nihal Candan'da boş durmadı.Nihal Candan 'Sil Bahar' yorumlarını ardı adına paylaştı.