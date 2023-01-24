Haberler Magazin Videoları Bahar Candan çıplak video paylaşımıyla tepki çekti: "Allah seni ıslah etsin ıslah"

Bahar Candan çıplak video paylaşımıyla tepki çekti: "Allah seni ıslah etsin ıslah"

Bahar Candan çıplak video paylaşımıyla tepki çekti: "Allah seni ıslah etsin ıslah"
24.01.2023 16:08

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Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından Bahar Candan bu kez yaptığı Instagram paylaşımıyla gündemde. Daha önce asansöre çırılçıplak binen Bahar Candan bu kez haddini ve sınırları aştı. Karşısında ablası Nihal Candan'ı buldu.

Magazin Videoları
Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sosyal medyaya sızan Bahar Candan bu kez skandal bir paylaşımla gündemde.Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.

Müstehcen bir uygulamada para kazanmak için açıldıkça açılan Candan buradan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.

Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızmıştı.Sosyal medyada öne çıkan hesaplardan biri Candan'ın çıplak şekilde her yerini gösterdiğini anları paylaşmıştı.Candan videoda elinde bir havluyla üzerini kapatırken kameraya göğüslerini ve kalçasını gösteriyordu.Bu anlar sosyal medyada olay olurken "Bu ne rezillik", "Para için yazık yaptıklarına bak" tepkileri yağmıştı.Candan bu kez benzer paylaşımı Instagram'da yaptı.

ÜSTSÜZ PAYLAŞIMLAR

Bahar Candan son olarak Instagram'da bu çok konuşulacak üstsüz pozlara imza attı.Candan paylaşımına 'Kimse benimle oynamıyor' notunu düştü.Paylaşıma 'Allah seni gerçekten ıslah etsin' yorumları gelirken ablası Nihal Candan'da boş durmadı.Nihal Candan 'Sil Bahar' yorumlarını ardı adına paylaştı.

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