Vav TV İzle
Haberler Magazin Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli 22’lik genç kız oldu! Son halini gören Buse Varol sandı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır ile...

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli 22’lik genç kız oldu! Son halini gören Buse Varol sandı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır ile...

Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül gibi isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü'nün çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli, geçen günlerde 22 yaşına bastı. Dizide Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey karakterinin en küçük kızını canlandıran Ceceli'nin son halini görenler ise hayran kaldı. Öte yandan Ceceli ile türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol'un benzerliği dikkat çekti. İşte Yaprak Dökümü'nün çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli'nin hayran bırakan son hali...

takvim.com.tr
27.01.2023 00:18 - Son Güncelleme: 27.01.2023 00:18
Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli 22’lik genç kız oldu! Son halini gören Buse Varol sandı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır ile...

2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Şebnem Ceceli, geçen günlerde 22 yaşına bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli 22’lik genç kız oldu! Son halini gören Buse Varol sandı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır ile...

Dizide Halil Ergün'ün canlandırdığı Ali Rıza Bey karakterinin en küçük kızını canlandıran Ceceli'nin son halini görenler ise hayran kaldı.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli 22’lik genç kız oldu! Son halini gören Buse Varol sandı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır ile...

Öte yandan Ceceli ile türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol'un benzerliği dikkat çekti.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli 22’lik genç kız oldu! Son halini gören Buse Varol sandı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır ile...

Şebnem Ceceli'nin son hali için sosyal medyada "Buse Varol sandım" yorumları yapıldı.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli 22’lik genç kız oldu! Son halini gören Buse Varol sandı! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır ile...

İşte başta Şebnem Ceceli olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

SON DAKİKA