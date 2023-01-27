Nurgül Yeşilçay'dan eski haliyle sitemli paylaşım! 20 yıl öncesine gitti görenler: "Sen yıllara meydan okuyorsun üzülme"
Nurgül Yeşilçay'dan eski haliyle sitemli paylaşım! 20 yıl öncesine gitti görenler, "Sen yıllara meydan okuyorsun üzülme" yorumları yaptı. Veda Mektubu dizisiyle ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay Instagram paylaşımıyla gündemde. Başarılı oyunculuğu ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay son olarak eski hallerini paylaşarak sitemde bulundu.
27.01.2023 09:45 - Son Güncelleme: 27.01.2023 09:50
"SEN YILLARA MEYDAN OKUYORSUN ÜZÜLME"
Nurgül Yeşilçay'dan eski haliyle sitemli paylaşım! 20 yıl öncesine gitti görenler, "Sen yıllara meydan okuyorsun üzülme" yorumları yaptı.
Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın başrolünde yer aldığı 'Veda Mektubu' dizisiyle ekrana dönüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Yeşilçay son olarak eski hallerine dair paylaşımlar yaptı.
Nurgül Yeşilçay daha sonra takipçilerini 20 yıl öncesine götürdü ve "Şu da 20 yıl önce e iş mi bu? Hayır yalnız kaz ayağı deseni hep mi moda olur" dedi.
İşte eski halleriyle dikkat çeken Nurgül Yeşilçay başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...