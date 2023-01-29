Bahar Candan'dan yatakta üstsüz poz! Frikikli görüntüsünün ardından apaçık paylaştı yorum yağmuruna Tuğba Ekinci de katıldı: "Fındık..."

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.

Bahar Candan çıplak video paylaşımıyla tepki çekti: "Allah seni ıslah etsin ıslah"