Bahar Candan'dan yatakta üstsüz poz! Frikikli görüntüsünün ardından apaçık paylaştı yorum yağmuruna Tuğba Ekinci de katıldı: "Fındık..."
Bahar Candan'dan yatakta üstsüz poz! Frikikli görüntüsünün ardından apaçık paylaştı, yorum yağmuruna tutulan Bahar Candan'a bir yorum da Tuğba Ekinci'den geldi. Eteğini kaldırıp bile bile frikik veren Bahar Candan bu sefer de göğüslerini şapkayla kapattığı bir fotoğraf karesi yayınladı. Kısa sürede tepki çeken Bahar Candan'ı görenler 'yeter artık biri dur demeli' yorumları yaptı. Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti.
29.01.2023 13:00 - Son Güncelleme: 29.01.2023 13:05
Bahar Candan'dan yatakta üstsüz poz! Frikikli görüntüsünün ardından apaçık paylaştı yorum yağmuruna Tuğba Ekinci de katıldı...
Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.
Bahar Candan çıplak video paylaşımıyla tepki çekti: "Allah seni ıslah etsin ıslah"