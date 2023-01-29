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Haberler Magazin Bahar Candan'dan yatakta üstsüz poz! Frikikli görüntüsünün ardından apaçık paylaştı yorum yağmuruna Tuğba Ekinci de katıldı: "Fındık..."

Bahar Candan'dan yatakta üstsüz poz! Frikikli görüntüsünün ardından apaçık paylaştı yorum yağmuruna Tuğba Ekinci de katıldı: "Fındık..."

Bahar Candan'dan yatakta üstsüz poz! Frikikli görüntüsünün ardından apaçık paylaştı, yorum yağmuruna tutulan Bahar Candan'a bir yorum da Tuğba Ekinci'den geldi. Eteğini kaldırıp bile bile frikik veren Bahar Candan bu sefer de göğüslerini şapkayla kapattığı bir fotoğraf karesi yayınladı. Kısa sürede tepki çeken Bahar Candan'ı görenler 'yeter artık biri dur demeli' yorumları yaptı. Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti.

29.01.2023 13:00 - Son Güncelleme: 29.01.2023 13:05
Bahar Candan’dan yatakta üstsüz poz! Frikikli görüntüsünün ardından apaçık paylaştı yorum yağmuruna Tuğba Ekinci de katıldı: Fındık...

Bahar Candan'dan yatakta üstsüz poz! Frikikli görüntüsünün ardından apaçık paylaştı yorum yağmuruna Tuğba Ekinci de katıldı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bahar Candan’dan yatakta üstsüz poz! Frikikli görüntüsünün ardından apaçık paylaştı yorum yağmuruna Tuğba Ekinci de katıldı: Fındık...

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sosyal medyaya sızan Bahar Candan Instagram paylaşımıyla gündemde.

Bahar Candan’dan yatakta üstsüz poz! Frikikli görüntüsünün ardından apaçık paylaştı yorum yağmuruna Tuğba Ekinci de katıldı: Fındık...

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.

Bahar Candan çıplak video paylaşımıyla tepki çekti: "Allah seni ıslah etsin ıslah"

Bahar Candan’dan yatakta üstsüz poz! Frikikli görüntüsünün ardından apaçık paylaştı yorum yağmuruna Tuğba Ekinci de katıldı: Fındık...

Müstehcen bir uygulamada para kazanmak için açıldıkça açılan Candan buradan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.

Bahar Candan’dan yatakta üstsüz poz! Frikikli görüntüsünün ardından apaçık paylaştı yorum yağmuruna Tuğba Ekinci de katıldı: Fındık...

Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızmıştı.

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