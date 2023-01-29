Yeşilçam'ın Şekerpare'sinin son haline bakın! 59 yaşındaki Yaprak Özdemiroğlu'nu görenler şaşkına döndü: "O hala Şekerpare..."
Yeşilçam'ın Şekerpare'sinin son haline bakın! 59 yaşındaki Yaprak Özdemiroğlu'nu görenler şaşkına döndü. 14 Ağustos 1963 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi Yaprak Özdemiroğlu... Müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızıdır. Ayrıca şarkıcı Levent Yüksel'in kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Lidya Özdemiroğlu'nun da üvey ablası...1983 yılında 7'den 70'e herkesin hala izlediği Şekerpare filmi ile hafızalara kazındı güzel oyuncu. İlyas Salman ve Şener Şen ile birlikte rol alan Yeşilçam'ın Şekerpare'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini gören "O hala Şekerpare..." diyor.
29.01.2023 13:25 - Son Güncelleme: 29.01.2023 13:25
"O HALA ŞEKERPARE..."
Yeşilçam'ın Şekerpare'sinin son haline bakın! 59 yaşındaki Yaprak Özdemiroğlu'nu görenler şaşkına döndü.
Attila Özdemiroğlu'nun kızı Yaprak Özdemiroğlu, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Şekerpare filminde Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolü paylaşarak hafızalara kazınmıştı. İşte hala güzelliği ile adından söz ettiren Yeşilçam'ın Şekerpare'si başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam oyuncularının değişimleri...
Yeşilçam efsanesi Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı | VİDEO