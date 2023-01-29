Yeşilçam'ın Şekerpare'sinin son haline bakın! 59 yaşındaki Yaprak Özdemiroğlu'nu görenler şaşkına döndü: "O hala Şekerpare..."

Attila Özdemiroğlu'nun kızı Yaprak Özdemiroğlu, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Şekerpare filminde Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolü paylaşarak hafızalara kazınmıştı. İşte hala güzelliği ile adından söz ettiren Yeşilçam'ın Şekerpare'si başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam oyuncularının değişimleri...

Yeşilçam efsanesi Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı | VİDEO