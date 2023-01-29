Merve Boluğur ile eski eşi Murat Dalkılıç cephesinde olay gelişme! Görenler şaşkına döndü bir anda panik oldu: "Yeniden mi?"
Merve Boluğur ile eski eşi Murat Dalkılıç cephesinde olay gelişme! Görenler şaşkına döndü, Murat bir anda panik oldu. 2015 - 2017 yılları arasında Merve Boluğur ile evli kalan ve ardından Hande Erçel ile uzun bir aşk yaşayan Murat Dalkılıç, Hande'den sonra onun yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile birlikteydi. Sevgilisiyle sessiz sedasız ayrılan Murat Dalkılıç bir süredir Çağla Boz'la anılıyordu. Bu sırada Merve Boluğur da DJ Mert Aydın ile 1.5 aylık bir evlilik yaşamıştı... Tüm bunların ardından Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
"YENİDEN Mİ?"
Merve Boluğur ile eski eşi Murat Dalkılıç cephesinde olay gelişme! Görenler şaşkına döndü, Murat Dalkılıç bir anda panik oldu.
Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, 2015-2017 yılları arasında evli kalmıştı. Birbirlerinin hakkında yorum yapmayan ikili, geçtiğimiz sene sosyal medya üzerinden atışmışlardı.
Dalkılıç'ın sabah saatlerinde eski eşi Boluğur'un Beşiktaş'ta bulunan evinin sokağından çıkması kafaları karıştırdı. Şarkıcının, o sokakta görünmesi ve hızlı adımlarla oradan ayrılması mahalle sakinlerinin de dikkatini çıktı. Mahalle sakinlerinin, "Acaba Merve ile Murat barıştı mı?" yorumları yapmasına sebep oldu.
Popçu Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile yollarını ayırmasının ardından eski aşkı ile aynı dizide rol alan oyuncu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırmıştı. Haklarında çıkan aşk iddialarının ardından ikili, Alaçatı'da bir mekanda eğlenirken görüntülenmişlerdi. Bir süre sessizliklerini koruyan çift, sonrasında bir mekandan el ele çıkarak aşklarını herkese ilan etmişlerdi.