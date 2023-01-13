Bahar Candan’dan Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir ifşası! Özel yazışma sayfasını yayınladı! “Artık erkeklere güvenim kalmadı...”
Başrolünü Afra Saraçoğlu ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla son dönemlerde sık sık magazin gündeminde yer aldı. Genç oyuncu, şimdi ise İşte Benim Stilim adlı yarışmayla adını duyuran Bahar Candan'ın paylaşımıyla gündem oldu. Yarışma sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Candan, Mert Ramazan Demir ile özel yazışma sayfasını yayınladı. Candan'ın paylaşımını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte "Artık erkeklere güvenim kalmadı" diyen Bahar Candan'ın Mert Ramazan Demir paylaşımı...
Yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaşan Mert Ramazan Demir, bu filmle ilk beyazperde deneyimini yaşadı.
1998 yılında İstanbul Bakırköy'de doğan 24 yaşındaki Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile başrolünü üstlendiği Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle de kariyerindeki asıl sıçrayışı yakaladı.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla son dönemlerde sık sık magazin gündeminde yer alan Demir, özellikle partneri Afra Saraçoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla adından söz ettirdi.
"AFRA İÇİN KAVGA ETTİ" İDDİASI!
Geçen aylarda Kubilay Aka'nın yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu ile samimi bir şekilde gördüğü Mert Ramazan Demir'e bağırdığı ve kavga çıkardığı iddia edildi.
MERT RAMAZAN DEMİR'DEN AÇIKLAMA!
Kubilay Aka'nın yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Afra Saraçoğlu ile samimi bir şekilde gördüğü Mert Ramazan Demir'e bağırdığı ve kavga çıkardığı iddia edildi.