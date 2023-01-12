Serdar Ortaç’tan kahreden sözler! Alişan üzüntüden zor anlar yaşadı! Sağlık durumu hakkında konuştu: “Sol ayağım tamamen gitti...”

"SENİN GİBİ YÜRÜYÜP KOŞMAK İSTEDİM"

Doktoru ile konuşmasının ardından Ortaç, Alişan'a "Senin gibi yürüyüp koşmak istedim" dedi. Ortaç'ın sözleri Alişan'ı da derinden sarstı.