Serdar Ortaç’tan kahreden sözler! Alişan üzüntüden zor anlar yaşadı! Sağlık durumu hakkında konuştu: “Sol ayağım tamamen gitti...”
Serdar Ortaç'tan kahreden sözler! Alişan üzüntüden zor anlar yaşadı! Bir süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, ünlü türkücü Alişan'ın programına konuk oldu ve sağlık durumu hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. "Sol ayağım tamamen gitti" diyen Serdar Ortaç, hayranlarını endişelendirdi. Öte yandan Ortaç'ın Alişan'a söylediği bir söz ise ünlü türkücüyü duygulandırdı. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklamaları...
12.01.2023 23:41 - Son Güncelleme: 12.01.2023 23:41
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir süredir mücadele ettiği MS hastalığı hakkında Alişan'ın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"SENİN GİBİ YÜRÜYÜP KOŞMAK İSTEDİM"
Doktoru ile konuşmasının ardından Ortaç, Alişan'a "Senin gibi yürüyüp koşmak istedim" dedi. Ortaç'ın sözleri Alişan'ı da derinden sarstı.
Sağlık durumu hakkında bilgi veren Serdar Ortaç, program sonrası gündem oldu ve internet kullanıcıları ünlü şarkıcının hayatını merak edip araştırmaya başladı.