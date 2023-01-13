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Haberler Magazin Şeyma Subaşı’nın küvet pozları olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! 60 bin dolarlık hediyesi çok konuşulmuştu...

Şeyma Subaşı’nın küvet pozları olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! 60 bin dolarlık hediyesi çok konuşulmuştu...

Uzun süredir Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldıklarını açıklamış ve 2023 senesinin Mayıs ayında evleneceğini duyurmuştu. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Subaşı, son olarak Meedo diye seslendiği sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin hediyesiyle gündeme gelmişti. Sevgilisinden değeri 60 bin dolar olan bir saat hediye alan Subaşı, şimdi ise küvet pozlarıyla konuşuldu. Ünlü ismin paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. İşte o paylaşım...

13.01.2023 01:32 - Son Güncelleme: 13.01.2023 01:32
Şeyma Subaşı’nın küvet pozları olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! 60 bin dolarlık hediyesi çok konuşulmuştu...

Uzun süredir Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldıklarını açıklamış ve 2023 senesinin Mayıs ayında evleneceğini duyurmuştu.

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Şeyma Subaşı’nın küvet pozları olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! 60 bin dolarlık hediyesi çok konuşulmuştu...

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Subaşı, son olarak Meedo diye seslendiği sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin hediyesiyle gündeme gelmişti.

Şeyma Subaşı’nın küvet pozları olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! 60 bin dolarlık hediyesi çok konuşulmuştu...

Koleksiyonunda birbirinden değerli tam 5 saati olan Şeyma Subaşı'ya sevgilisinden gelen son hediyenin maddi değeri çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı’nın küvet pozları olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! 60 bin dolarlık hediyesi çok konuşulmuştu...

Meedo sevgilisi Subaşı'ya değerli taşlarla süslü ve değeri 60 bin dolar olan bir saat hediye etti. Meedo'nun Şeyma'ya aldığı hediyelerin toplamı ise 15 milyon TL'yi aştı.

Şeyma Subaşı’nın küvet pozları olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! 60 bin dolarlık hediyesi çok konuşulmuştu...

Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü isim, küvette verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.

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