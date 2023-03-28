Bahar Candan’dan skandal paylaşım "Allah seni bildiği gibi yapsın" Ramazan'da olacak iş değil! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
Skandal kardeşler Candanlar, skandal paylaşımlarına devam ediyor. Deprem sonras yaptıkları ve olay yaratan paylaşımlar sonrası yine Bahar Candan'dan, bu kez Ramazan ayında akıllara zarar bir paylaşım geldi. Daha önce 'Hacca gitmek için arkadaş arıyorum' diyen Bahar Candan, Ramazan ayında hiç olmayacak paylaşımlar yapınca topa tutuldu. İşte detaylar...
28.03.2023 08:30 - Son Güncelleme: 28.03.2023 08:30
Bahar Candan her hareketiyle ve her sözüyle gündem oluyor. Son olarak namaza başlayacağını duyuran Candan yataktan iç çamaşırlı pozlarını paylaştı. İşte detaylar...
Depremin ikinci gününde Bahar Candan, üstsüz bir şekilde fotoğraf paylaşıp altına şu yorumu yazmıştı: Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz. Size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
Öte yandan kardeş Bahar Candan daha sonra paylaşımını kaldırıp bu paylaşımı yapmıştı.