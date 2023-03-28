RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat'ı Berk Oktay bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! Bakın Yıldız Çağrı Atiksoy hangi memlekete gelin gitmiş...

Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat'ı Berk Oktay bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! Bakın Yıldız Çağrı Atiksoy hangi memlekete gelin gitmiş...

Başrollerini Seray Kaya ile Esra Dermancıoğlu'yla paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fırat karakterini canlandıran Berk Oktay, ATV ekranlarında yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Kuruluş Osman'da Malhun Hatun rolüyle izleyici karşısına çıkan Yıldız Çağrı Atiksoy'la mutlu bir evlilik sürdüren Oktay'ın hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun en çok memleketi merak edilerek "Berk Oktay aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Yıldız Çağrı Atiksoy hangi memlekete gelin gitmiş...

takvim.com.tr
28.03.2023 01:45 - Son Güncelleme: 28.03.2023 01:45
Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! Bakın Yıldız Çağrı Atiksoy hangi memlekete gelin gitmiş...

ATV'nin sevilen dizilerinden Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat karakterini canlandıran Berk Oktay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! Bakın Yıldız Çağrı Atiksoy hangi memlekete gelin gitmiş...

BERK OKTAY KİMDİR?
2000-2006 yılları arasında modellik yapan Berk Oktay, 100'ün üzerinde defileye çıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde birçok markayla çalıştı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! Bakın Yıldız Çağrı Atiksoy hangi memlekete gelin gitmiş...

Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye dönen Oktay, 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşme imzaladı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! Bakın Yıldız Çağrı Atiksoy hangi memlekete gelin gitmiş...

Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanınan Oktay, daha sonra birçok yapımda rol aldı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'la sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat’ı Berk Oktay bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! Bakın Yıldız Çağrı Atiksoy hangi memlekete gelin gitmiş...

Attığı her adımla dikkat çeken Oktay'ın memleketi de merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Berk Oktay aslen nereli?" sorusunun yanıtı arattı.

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