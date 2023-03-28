Bir Küçük Gün Işığı’nın Fırat'ı Berk Oktay bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! Bakın Yıldız Çağrı Atiksoy hangi memlekete gelin gitmiş...
Başrollerini Seray Kaya ile Esra Dermancıoğlu'yla paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fırat karakterini canlandıran Berk Oktay, ATV ekranlarında yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Kuruluş Osman'da Malhun Hatun rolüyle izleyici karşısına çıkan Yıldız Çağrı Atiksoy'la mutlu bir evlilik sürdüren Oktay'ın hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun en çok memleketi merak edilerek "Berk Oktay aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Yıldız Çağrı Atiksoy hangi memlekete gelin gitmiş...
28.03.2023 01:45 - Son Güncelleme: 28.03.2023 01:45
ATV'nin sevilen dizilerinden Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat karakterini canlandıran Berk Oktay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BERK OKTAY KİMDİR?
2000-2006 yılları arasında modellik yapan Berk Oktay, 100'ün üzerinde defileye çıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde birçok markayla çalıştı.
Attığı her adımla dikkat çeken Oktay'ın memleketi de merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Berk Oktay aslen nereli?" sorusunun yanıtı arattı.