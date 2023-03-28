Afra Saraçoğlu ile Çağatay Ulusoy hakkındaki aşk iddiaları sonrası kafa karıştıran hamle! Ayrılığı yalanlamadı 6 yıllık sevgili Duygu Sarışın...
Afra Saraçoğlu ile Çağatay Ulusoy iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce bir dizide birlikte rol alan Saraçoğlu ile Ulusoy'un aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Afra Saraçoğlu'nun adı Mert Yazıcıoğlu ayrılığı sonrası yine rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le anılırken, olayın diğer bir tarafı olan, Çağatay Ulusoy'un 6 yıl boyunca aşk yaşadığı Duygu Sarışın'dan flaş bir hareket geldi. İşte detaylar...
28.03.2023 08:42 - Son Güncelleme: 28.03.2023 08:42
Uzun yıldır aşk yaşadıkları sevgililerinden ayrılan ve daha önce Yeşilçam dizisinde birlikte rol alan Afra Saraçoğlu ve Çağatay Ulusoy'un yakınlaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu ile 5 senedir birlikte olduğu Duygu Sarışın'la ayrılan Çağatay Ulusoy'un yakınlaştığı ileri sürüldü.
BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER İDDİASI
Daha önce bir dizide iki sevgiliyi oynayan 32 yaşındaki Çağatay Ulusoy ile 25 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edildi.
Öte yandan Duygu Sarışın'ın bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürdüğü altı yıllık sevgilisi Çağatay Ulusoy ile ayrıldığı konuşuluyordu.