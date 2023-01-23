Bahar Candan üstsüz paylaştı altına iç çamaşırı giymeyip eğilince... "Allah seni ıslah etsin ıslah" Ablası Nihal küplere bindi
Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından Bahar Candan bu kez yaptığı Instagram paylaşımıyla gündemde. Daha önce asansöre çırılçıplak binen Bahar Candan bu kez haddini ve sınırları aştı. Karşısında ablası Nihal Candan'ı buldu.
23.01.2023 15:00 - Son Güncelleme: 23.01.2023 15:01
Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.