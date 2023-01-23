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Haberler Magazin Bahar Candan üstsüz paylaştı altına iç çamaşırı giymeyip eğilince... "Allah seni ıslah etsin ıslah" Ablası Nihal küplere bindi

Bahar Candan üstsüz paylaştı altına iç çamaşırı giymeyip eğilince... "Allah seni ıslah etsin ıslah" Ablası Nihal küplere bindi

Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından Bahar Candan bu kez yaptığı Instagram paylaşımıyla gündemde. Daha önce asansöre çırılçıplak binen Bahar Candan bu kez haddini ve sınırları aştı. Karşısında ablası Nihal Candan'ı buldu.

23.01.2023 15:00 - Son Güncelleme: 23.01.2023 15:01
Bahar Candan üstsüz paylaştı altına iç çamaşırı giymeyip eğilince... Allah seni ıslah etsin ıslah Ablası Nihal küplere bindi

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sosyal medyaya sızan Bahar Candan bu kez skandal bir paylaşımla gündemde.

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Bahar Candan üstsüz paylaştı altına iç çamaşırı giymeyip eğilince... Allah seni ıslah etsin ıslah Ablası Nihal küplere bindi

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.

Bahar Candan üstsüz paylaştı altına iç çamaşırı giymeyip eğilince... Allah seni ıslah etsin ıslah Ablası Nihal küplere bindi

Müstehcen bir uygulamada para kazanmak için açıldıkça açılan Candan buradan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.

Bahar Candan üstsüz paylaştı altına iç çamaşırı giymeyip eğilince... Allah seni ıslah etsin ıslah Ablası Nihal küplere bindi

Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızmıştı.

Bahar Candan üstsüz paylaştı altına iç çamaşırı giymeyip eğilince... Allah seni ıslah etsin ıslah Ablası Nihal küplere bindi

Sosyal medyada öne çıkan hesaplardan biri Candan'ın çıplak şekilde her yerini gösterdiğini anları paylaşmıştı.

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