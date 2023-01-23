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Haberler Magazin Hadise'nin kar tatili pozları ortalığı ateşe verdi! Peş peşe paylaştı gözlük yansıması olay oldu! 4 ay önce boşanmıştı: "O adam kim?"

Hadise'nin kar tatili pozları ortalığı ateşe verdi! Peş peşe paylaştı gözlük yansıması olay oldu! 4 ay önce boşanmıştı: "O adam kim?"

Hadise'nin kar tatili pozları olay! Peş peşe paylaştı gözlük yansıması ortalığı birbirine kattı! 4 ay önce Mehmet Dinçerler'den boşanmıştı... Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı kar tatili karelerinde dikkat çeken bir detay sosyal medyada gündem oldu. Dekolteli sarı elbisesiyle günlerce konuşulan Hadise o elbiseyi giydiği tatilde tek başına değildi. Ünlü şarkıcının yanında kim olduğu bilinmiyordu ancak merak ediliyordu. Paylaşımlarında gözlük camından yansıyan bir detay dikkat çekti. Kimileri 'Sıradan bir vatandaş' derken kimileri ise 'Yeni bir aşk mı yoksa?' yorumları yaptı.

takvim.com.tr
23.01.2023 15:45 - Son Güncelleme: 23.01.2023 15:59
Hadise’nin kar tatili pozları ortalığı ateşe verdi! Peş peşe paylaştı gözlük yansıması olay oldu! 4 ay önce boşanmıştı: O adam kim?

"O ADAM KİM?"

Hadise'nin kar tatili pozları ortalığı ateşe verdi! Peş peşe paylaştı gözlük yansıması olay oldu! 4 ay önce boşanmıştı ünlü şarkıcı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’nin kar tatili pozları ortalığı ateşe verdi! Peş peşe paylaştı gözlük yansıması olay oldu! 4 ay önce boşanmıştı: O adam kim?

Geçtiğimiz günlerde dansıyla gündeme gelen Hadise son olarak eski eşi Mehmet Dinçerler'in temsilcisi olduğu kahve markasının bir AVM'deki şubesiyle gündeme gelmişti.

Hadise’nin kar tatili pozları ortalığı ateşe verdi! Peş peşe paylaştı gözlük yansıması olay oldu! 4 ay önce boşanmıştı: O adam kim?

Hadise'nin reklam yüzü olduğu markanın afişinde eski eşi Mehmet Dinçerler'in temsil ettiği kahve markasının subesiyle yan yana fotoğraf karesi kısa sürede çok konuşulmuştu.

Hadise’nin kar tatili pozları ortalığı ateşe verdi! Peş peşe paylaştı gözlük yansıması olay oldu! 4 ay önce boşanmıştı: O adam kim?

Attığı her adımla dikkat çeken Hadise, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

Hadise’nin kar tatili pozları ortalığı ateşe verdi! Peş peşe paylaştı gözlük yansıması olay oldu! 4 ay önce boşanmıştı: O adam kim?

Kısa bir süre önce kar tatiline çıkan Hadise Instagram'da sarı elbiseli karesiyle dikkat çekmişti.

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