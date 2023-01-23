Emily Ratajkowski çırılçıplak asıldı o anlar sosyal medyayı salladı! Görenleri hayrete düşüren görüntüler sonrası...
Dünyanın en güzel kadınlarından biri olan ve eşiyle ayrılığı dönem yaşadığı çalkantılı günleri yavaş yavaş geride bırakan dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz yıllarda cinsel istismara uğradığını açıklayan Emily Ratajkowski henüz ne olduğunu açıklamadığı projesi için kamera karşısına geçti.
23.01.2023 14:16 - Son Güncelleme: 23.01.2023 14:21
Ayrılıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Emily Ratajkowski, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündemde.
Emniyet kemeri ve ince siyah topuklu ayakkabılar dışında hiçbir şey giymeden havada süzüldüğü anları paylaşan model sosyal medyada gündem oldu. Emily Ratajkowski "Kendi dublörlüğümü yapıyorum" diyerek de cesaretini sergiledi.