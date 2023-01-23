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Haberler Magazin Emily Ratajkowski çırılçıplak asıldı o anlar sosyal medyayı salladı! Görenleri hayrete düşüren görüntüler sonrası...

Emily Ratajkowski çırılçıplak asıldı o anlar sosyal medyayı salladı! Görenleri hayrete düşüren görüntüler sonrası...

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olan ve eşiyle ayrılığı dönem yaşadığı çalkantılı günleri yavaş yavaş geride bırakan dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz yıllarda cinsel istismara uğradığını açıklayan Emily Ratajkowski henüz ne olduğunu açıklamadığı projesi için kamera karşısına geçti.

23.01.2023 14:16 - Son Güncelleme: 23.01.2023 14:21
Emily Ratajkowski çırılçıplak asıldı o anlar sosyal medyayı salladı! Görenleri hayrete düşüren görüntüler sonrası...

Ayrılıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Emily Ratajkowski, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündemde.

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Emily Ratajkowski çırılçıplak asıldı o anlar sosyal medyayı salladı! Görenleri hayrete düşüren görüntüler sonrası...

Henüz olduğunu açıklamadığı projesi için kamera karşısına geçen Ratajkowski sınırları zorladı.

Emily Ratajkowski çırılçıplak asıldı o anlar sosyal medyayı salladı! Görenleri hayrete düşüren görüntüler sonrası...

Emniyet kemeri ve ince siyah topuklu ayakkabılar dışında hiçbir şey giymeden havada süzüldüğü anları paylaşan model sosyal medyada gündem oldu. Emily Ratajkowski "Kendi dublörlüğümü yapıyorum" diyerek de cesaretini sergiledi.

Emily Ratajkowski çırılçıplak asıldı o anlar sosyal medyayı salladı! Görenleri hayrete düşüren görüntüler sonrası...

Modelin sosyal medyayı sallayan paylaşımlarına "İnanılmazsın" yorumları geldi.

Emily Ratajkowski çırılçıplak asıldı o anlar sosyal medyayı salladı! Görenleri hayrete düşüren görüntüler sonrası...

Ratajkowski özellikle Gone Girl ve 2013 tarihli " Blurred Lines " müzik videosundaki rolüyle tanınıyor olsa da, moda fotoğrafçısı ve yönetmen TORSO tarafından yönetilen bu çekimin yaklaşan bir kampanya olma olasılığı daha yüksek.

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