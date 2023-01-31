Bahar Candan soyunurken hızını alamadı! Olay kare 'bu ne şimdi?' dedirtti! Bile isteye frikik vermişti şimdi de yatakta...
Bahar Candan soyunurken hızını alamadı! Olay kare 'bu ne şimdi?' dedirtti! Bile isteye frikik vermişti şimdi de yatakta iç çamaşırlarıyla poz veren Bahar Candan'a, "İyice abartın artık, " , "Yeter artık biri dur demeli" , "Amaç ne şimdi?" yorumları yapıldı. Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti.
31.01.2023 13:29 - Son Güncelleme: 31.01.2023 13:43
Bahar Candan soyunurken hızını alamadı! Olay kare 'bu ne şimdi?' dedirtti! Bile isteye frikik vermişti şimdi de yatakta poz verdi.
Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.
Bahar Candan çıplak video paylaşımıyla tepki çekti: "Allah seni ıslah etsin ıslah"