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Haberler Magazin Bahar Candan soyunurken hızını alamadı! Olay kare 'bu ne şimdi?' dedirtti! Bile isteye frikik vermişti şimdi de yatakta...

Bahar Candan soyunurken hızını alamadı! Olay kare 'bu ne şimdi?' dedirtti! Bile isteye frikik vermişti şimdi de yatakta...

Bahar Candan soyunurken hızını alamadı! Olay kare 'bu ne şimdi?' dedirtti! Bile isteye frikik vermişti şimdi de yatakta iç çamaşırlarıyla poz veren Bahar Candan'a, "İyice abartın artık, " , "Yeter artık biri dur demeli" , "Amaç ne şimdi?" yorumları yapıldı. Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı moda yarışma programıyla tanınan Bahar Candan sonra olarak annesi Umut Candan'la gündeme gelmiş, annesinin kuliste ünlü şarkıcı Nihat Doğan'la ilişkiye girdiği iddia edilmişti.

31.01.2023 13:29 - Son Güncelleme: 31.01.2023 13:43
Bahar Candan soyunurken hızını alamadı! Olay kare ’bu ne şimdi?’ dedirtti! Bile isteye frikik vermişti şimdi de yatakta...

Bahar Candan soyunurken hızını alamadı! Olay kare 'bu ne şimdi?' dedirtti! Bile isteye frikik vermişti şimdi de yatakta poz verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bahar Candan soyunurken hızını alamadı! Olay kare ’bu ne şimdi?’ dedirtti! Bile isteye frikik vermişti şimdi de yatakta...

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Asansöre çırılçıplak bindiği görüntüler sosyal medyaya sızan Bahar Candan Instagram paylaşımıyla gündemde.

Bahar Candan soyunurken hızını alamadı! Olay kare ’bu ne şimdi?’ dedirtti! Bile isteye frikik vermişti şimdi de yatakta...

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan açıklamaları ve paylaşımlarıyla popülerliğini hiç kaybetmedi.

Bahar Candan çıplak video paylaşımıyla tepki çekti: "Allah seni ıslah etsin ıslah"

Bahar Candan soyunurken hızını alamadı! Olay kare ’bu ne şimdi?’ dedirtti! Bile isteye frikik vermişti şimdi de yatakta...

Müstehcen bir uygulamada para kazanmak için açıldıkça açılan Candan buradan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.

Bahar Candan soyunurken hızını alamadı! Olay kare ’bu ne şimdi?’ dedirtti! Bile isteye frikik vermişti şimdi de yatakta...

Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızmıştı.

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