Müge Anlı'nın yüzüğü ilk kez bu kadar net göründü! Bakan hayran kaldı özel tasarım yüzüğe yorum yağdı: "Şinasi enişte çok zevkliymiş"
Müge Anlı'nın yüzüğü ilk kez bu kadar net göründü, bakan hayran kaldı! Özel tasarım yüzüğe sosyal medyada, "Şinasi enişte çok zevkliymiş" yorumları yağdı. Geçtiğimiz haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı hafta içi her gün atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sevenleriyle buluşuyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı sevmeyen ancak herkesin çok sevdiği ve yakından merak ettiği isim olan Müge Anlı'nın evliliği hayranlarını bir hayli sevindirmişti. Mutluluğu gözlerinden okunan Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun taktığı özel tasarım yüzük dikkat çekti. İlk kez net bir şekilde görünen Müge Anlı'nın yüzüğü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
31.01.2023 12:58 - Son Güncelleme: 31.01.2023 13:24
"ŞİNASİ ENİŞTE ÇOK ZEVKLİYMİŞ"
Müge Anlı'nın yüzüğü ilk kez bu kadar net göründü! Bakan hayran kaldı özel tasarım yüzüğe yorum yağdı.
Haziran ayında müjdeyi veren ve Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine giren Müge Anlı'nın alyansının yanı sıra özel tasarım yüzüğü dikkat çekti.
Müge Anlı canlı yayınına ''yüzük'' damgası! Bakan hayran kaldı: ''Şinasi enişte çok zevkliymiş''
İlk kez yayında bu kadar net görülen Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Müge Anlı'ya aldığı özel tasarım yüzük kısa sürede gündem oldu.