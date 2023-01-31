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Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı taytını çekti pilates görüntüsü olay! Sıla Türkoğlu ortalığı yıktı geçti görenler: "Pembe Hanım gelinine bak"

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı taytını çekti pilates görüntüsü olay! Sıla Türkoğlu ortalığı yıktı geçti görenler: "Pembe Hanım gelinine bak"

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı taytını çekti pilates görüntüsü olay! Sıla Türkoğlu ortalığı yıktı geçti görenler, "Pembe Hanım gelinine bak" yorumları yaptı. Oyunculuğu ile dikkat çeken Sıla Türkoğlu, şimdilerde rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisindeki eşi katakterine hayat veren Doğukan Güngör ile aşk yaşıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de sık sık magazin gündeminde yer alan Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun spor yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

31.01.2023 13:57 - Son Güncelleme: 31.01.2023 14:09
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı taytını çekti pilates görüntüsü olay! Sıla Türkoğlu ortalığı yıktı geçti görenler: Pembe Hanım gelinine bak

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı taytını çekti pilates görüntüsü olay! Sıla Türkoğlu ortalığı yıktı geçti görenler, "Pembe Hanım gelinine bak" yorumları yaptı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı taytını çekti pilates görüntüsü olay! Sıla Türkoğlu ortalığı yıktı geçti görenler: Pembe Hanım gelinine bak

Başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun gelini Doğa karakterine hayat veren Kızılcık Şerbeti dizisinin genç oyuncusu Sıla Türkoğlu Instagram pozlarıyla gündemde.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı taytını çekti pilates görüntüsü olay! Sıla Türkoğlu ortalığı yıktı geçti görenler: Pembe Hanım gelinine bak

Şimdilerde dizideki eşi olan Doğukan Güngör ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu spor yaptığı anlardan paylaşımlar yaptı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı taytını çekti pilates görüntüsü olay! Sıla Türkoğlu ortalığı yıktı geçti görenler: Pembe Hanım gelinine bak

Sıla Türkoğlu pilates yaparken çekilen video ile sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı taytını çekti pilates görüntüsü olay! Sıla Türkoğlu ortalığı yıktı geçti görenler: Pembe Hanım gelinine bak

Sıla Türkoğlu'nu görenler, "Pembe Hanım gelinine bak" yorumları yaptı.

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