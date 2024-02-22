Aybüke Pusat’ın otel odasında verdiği pozlara tepki yağdı! “5-10 sene sonra pişman olunacak kareler...”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, Dubai tatilinden yaptığı paylaşımlara yenisini ekledi. Geçen günlerde bikinili pozlarını yayınlayan Pusat, bu kez otel odasından paylaştı. Pusat'ın hem iddialı tarı hem de pozları takipçilerinin tepkisini çekti. Bir takipçisi "Yakıştıramadım" derken bir başkası "5-10 sene sonra pişman olunacak kareler" ifadelerini kullandı. İşte Aybüke Pusat'ın o pozları...
Birçok projede yer alan Aybüke Pusat hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son günlerde ise Dubai tatilinden yaptığı karelerle gündeme geldi.
Geçen günlerde bikinili pozlarını yayınlayan Pusat, bu kez otel odasında çektirdiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.