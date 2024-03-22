Ateş Kuşları’nın Çino’su Saygın Soysal’ın eski eşi bakın kim! Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç, Aras Bulut İynemli düğünlerine katılmıştı

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik gibi isimleri bir araya getiren Ateş Kuşları dizisinde Çino karakterini canlandıran ünlü oyuncu Saygın Soysal'ın hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan oyuncunun, Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç, Aras Bulut İynemli gibi isimlerin katıldığı düğünü bir kez daha gündeme gelirken eski eşi bakın kim çıktı.