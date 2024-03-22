Ateş Kuşları’nın Çino’su Saygın Soysal’ın eski eşi bakın kim! Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç, Aras Bulut İynemli düğünlerine katılmıştı

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik gibi isimleri bir araya getiren Ateş Kuşları dizisinde Çino karakterini canlandıran ünlü oyuncu Saygın Soysal'ın hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan oyuncunun, Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç, Aras Bulut İynemli gibi isimlerin katıldığı düğünü bir kez daha gündeme gelirken eski eşi bakın kim çıktı.
ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'na Çino karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Saygın Soysal'ın hayatı merak konusu oldu.
SAYGIN SOYSAL KİMDİR?
21 Mayıs 1982 yılında Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Saygın Soysal, 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındı. İlkokul tamamlayınca Trabzon'a taşınan oyuncu, liseyi Trabzon'da bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun oldu.
Saygın Soysal , 2005'de "Kırık Kanatlar" adlı dizide Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte oynamış ve Çavuş Yunus karakterini canlandırdı.