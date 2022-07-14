Aslı Enver’in tekne pozlarına şoke eden Murat Boz yorumu! Gören inanamadı herkes onları konuştu yıllar geçse de...
Aslı Enver'in tekne pozlarına şoke eden Murat Boz yorumu! Babil, İstanbullu Gelin, Kavak Yeller gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu Aslı Enver, Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmde rol aldı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu, özellikle Murat Boz ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde kendine yer buldu. Murat Boz ile evliliğinden eşiğinden döndüğü bir dargın bir barışık ilişkisi bittikten sonra bir türlü aşkta aradığı mutluluğu bulamayan Enver, son olarak gönlünü Önder Öztarhan'a kaptırdı. Ancak Enver bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamadı. Şimdilerde tatilde olan güzel oyuncu, teknede verdiği pozları takipçileriyle paylaşarak adından söz ettirdi. Söz konusu paylaşımda güzelliğiyle büyüleyen Aslı Enver'e gelen bir yorum görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aslı Enver'in tatil paylaşımı ve çok konuşulan o yorum...
14.07.2022 21:40 - Son Güncelleme: 14.07.2022 21:40
2007-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine Ergun karakterini canlandıran ve adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, daha sonra Suskunlar, İstanbullu Gelin, Babil gibi yapımlarda rol aldı.
Başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslı Enver, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Enver, 2015 yılında çekilen Kardeşim Benim'de Murat Boz'la yakınlaşmasının ardından bir yıl sonra ilişkilerinin başladığını açıkladı.