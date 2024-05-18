Kemal Sunal'ın Postacı filmindeki şaşırtıcı hata! Yıllar sonra fark edildi! Bunca yıl kimse fark etmemiş...

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrollerini paylaştığı 1984 yapımı "Postacı" filmindeki bir hata, yıllar sonra fark edildi. 7'den 70'e herkesin büyük bir ilgiyle izlediği Yeşilçam klasikleri arasında yer alan bu filmdeki o hata, bugüne kadar kimse tarafından fark edilmemişti. İşte, yıllar sonra gün yüzüne çıkan bu hata ve bunun yanı sıra Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda ve Münir Özkul gibi usta oyuncuların rol aldığı diğer filmlerdeki şaşırtıcı hatalar...