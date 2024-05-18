Kemal Sunal'ın Postacı filmindeki şaşırtıcı hata! Yıllar sonra fark edildi! Bunca yıl kimse fark etmemiş...

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrollerini paylaştığı 1984 yapımı "Postacı" filmindeki bir hata, yıllar sonra fark edildi. 7'den 70'e herkesin büyük bir ilgiyle izlediği Yeşilçam klasikleri arasında yer alan bu filmdeki o hata, bugüne kadar kimse tarafından fark edilmemişti. İşte, yıllar sonra gün yüzüne çıkan bu hata ve bunun yanı sıra Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda ve Münir Özkul gibi usta oyuncuların rol aldığı diğer filmlerdeki şaşırtıcı hatalar...
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biri olan "Postacı", Türk sinemasının klasiklerinden biri olarak da yerini koruyor. "Postacı", sıradan bir postacının yaşadığı olağanüstü ve komik maceraları konu alıyor. Film, Türk toplumunun o dönemdeki günlük yaşamından kesitler sunarken, Kemal Sunal'ın ustalıkla canlandırdığı karakterle izleyicilere unutulmaz bir komedi deneyimi yaşatıyor. Bugün bile televizyonlarda sık sık gösterilen ve izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanan "Postacı", Kemal Sunal'ın efsanevi kariyerindeki yerini sağlamlaştıran önemli bir yapıt olarak Türk sinema tarihinde haklı bir yere sahip.
Yönetmenliğini ve yapımcılığını Memduh Ün'ün üstlendiği 1984 yapımı olan Postacı filmi Yeşilçam'ın unutulmaz eserleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Kemal Sunal, Erdal Özyağcılar, Fatma Girik, İhsan Yüce gibi isimlerin kamera karşısına geçtiği Postacı filmi, İstanbul'un Beşiktaş semtinde çekildi.