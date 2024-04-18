Türkiye'nin konuştuğu Suphiye Orancı usta oyuncu çıktı! Başka ünlülerle ilişkisi var mıydı? İbrahim Tatlıses'in hangi filmlerinde oynadı?

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı aramak amacıyla Müge Anlı stüdyosuna konuk oldu. Annesi ile 10 yıldır görüşmediğini dile getiren Duygu Nebioğlu, açıklamalarıyla herkesi hayrete düşürdü. Annesinin İbrahim Tatlıses'in filmlerinde oynadığını dile getiren Duygu Nebioğlu, annesinin bu şekilde ünlü camiasının içine girdiğini söyledi. Nebioğlu, annesinin bir teknenin içerisinde ünlü insanlarla tanıştığını ve bu teknede 40 kişilik ünlü grupları olduğunu da belirtti. Orancı'nın Sarhoş, Aşıksın fimlerinde oynadığı görüldü. Annenin o görüntülerini Müge Anlı ekrana getirdi. İşte detaylar...
Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğunu açıklayan Duygu Nebioğlu'nun yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.
Nebioğlu, yaşadığı durumun bir an önce açıklığa kavuşması için annesi Suphiye Orancı'yı bulmak amacıyla soluğu Müge Anlı'da aldı. Babası Metin Akpınar'ı bulma sürecini ve yaşadıklarını tek tek anlatan Nebioğlu annesi hakkındaki açıklamalarıyla hayrete düşürdü.
6 ÇOCUĞU VAR
Annesi Suphiye Orancı'nın altı çocuğu olduğunu söyleyen Nebioğlu, "İkisi Almanya'daki evliliğinden. Dört kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. " dedi.