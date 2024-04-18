Türkiye'nin konuştuğu Suphiye Orancı usta oyuncu çıktı! Başka ünlülerle ilişkisi var mıydı? İbrahim Tatlıses'in hangi filmlerinde oynadı?

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı aramak amacıyla Müge Anlı stüdyosuna konuk oldu. Annesi ile 10 yıldır görüşmediğini dile getiren Duygu Nebioğlu, açıklamalarıyla herkesi hayrete düşürdü. Annesinin İbrahim Tatlıses'in filmlerinde oynadığını dile getiren Duygu Nebioğlu, annesinin bu şekilde ünlü camiasının içine girdiğini söyledi. Nebioğlu, annesinin bir teknenin içerisinde ünlü insanlarla tanıştığını ve bu teknede 40 kişilik ünlü grupları olduğunu da belirtti. Orancı'nın Sarhoş, Aşıksın fimlerinde oynadığı görüldü. Annenin o görüntülerini Müge Anlı ekrana getirdi. İşte detaylar...