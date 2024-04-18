Meğer gerçek ismi bambaşkaymış! Herkes Nihat Doğan olarak biliyordu! Seda Sayan'ın eski sevgilisinin gerçek ismi...

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, her zaman magazin dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olmuştur. Seda Sayan ile olan ilişkisi ve sosyal medyada taklitleriyle adından sıkça söz ettiren Doğan, geçtiğimiz günlerde İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile ani bir kararla evlenerek gündeme geldi. Bu evlilik, Nihat Doğan'ın özel hayatıyla ilgili merak edilenleri bir kez daha gündeme taşıdı. İşte, Nihat Doğan olarak tanıdığımız sanatçının gerçek ismi ve bu sürpriz evliliğin perde arkası...