Meğer gerçek ismi bambaşkaymış! Herkes Nihat Doğan olarak biliyordu! Seda Sayan'ın eski sevgilisinin gerçek ismi...

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, her zaman magazin dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olmuştur. Seda Sayan ile olan ilişkisi ve sosyal medyada taklitleriyle adından sıkça söz ettiren Doğan, geçtiğimiz günlerde İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile ani bir kararla evlenerek gündeme geldi. Bu evlilik, Nihat Doğan'ın özel hayatıyla ilgili merak edilenleri bir kez daha gündeme taşıdı. İşte, Nihat Doğan olarak tanıdığımız sanatçının gerçek ismi ve bu sürpriz evliliğin perde arkası...
Türk halk müziği şarkıcısı Nihat Doğan, İranlı bir hayranı Arezoo Gharlar'la apar topar nikah masasına oturmuştu.
2023'te Badıkan adını verdikleri oğlu dünyaya gelen Nihat Doğan, geçtiğimiz haftalarda çok konuşulan açıklamalarda bulunmuştu.
Babasının şarkıcı olmasına karşı olduğunu belirten 48 yaşındaki türkücü, "Sanatçı olmak ayıp bir şeydi ve bu yüzden bana hakaretti. Hatta bir gün şarkı söylerken beni yakalamıştı ve elimde sigara söndürmüştü. Rahmetliden bana kalan tek iz de bu" şeklinde konuştu.