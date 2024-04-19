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4. kızı bulundu! Babalık davası açan Dilara Gülatan'dan yasak aşka DNA'lı cevap! Uğur Dündar, İbrahim Tatlıses, Metin Akpınar ve Suphiye Orancı denklemi

Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı olarak dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun açıklaması, medya dünyasında bomba etkisi yarattı. Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da medya dünyasından biri" diyerek Uğur Dündar'ı işaret etti ve bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Bu açıklamanın ardından Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan'ın hayat hikayesi gün yüzüne çıktı. İşte yasak aşk sarmalı ve detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 11:40 Güncelleme 19 Nisan 2024, 11:41
4. kızı bulundu! Babalık davası açan Dilara Gülatan’dan yasak aşka DNA’lı cevap! Uğur Dündar, İbrahim Tatlıses, Metin Akpınar ve Suphiye Orancı denklemi 1

İstanbul'da göçmen bir ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya gelen Dilara G, hayatıyla ilgili dikkat çekici detaylarla gündeme geldi. Suphiye Orancı'nın 4 çocuğu arasında yer alan Dilara G, bir ablasıyla birlikte büyüdü ve Metin Akpınar'ın ikiz kızları Duygu ve Sevgi Nebioğlu ile aynı dönemde dünyaya geldi.

4. kızı bulundu! Babalık davası açan Dilara Gülatan’dan yasak aşka DNA’lı cevap! Uğur Dündar, İbrahim Tatlıses, Metin Akpınar ve Suphiye Orancı denklemi 2

Ünlü olmak için çabalayan ve bu sırada birçok ünlü isim ile ilişki yaşayan anneleri, 4 kardeşi bir köye bıraktı. Aileye para gönderip maddi yardımda bulunma sözü verdi.

4. kızı bulundu! Babalık davası açan Dilara Gülatan’dan yasak aşka DNA’lı cevap! Uğur Dündar, İbrahim Tatlıses, Metin Akpınar ve Suphiye Orancı denklemi 3

BİR KÖYE BIRAKILDI
Adile Şen isimli köylü çocuklara baktığı sırada anne İstanbul'da bir suça karışınca cezaevine girdi. Bu sırada çocuklar hastalanınca bakıcı validen yardım istedi ve 4 kardeş çocuk esirgeme yurduna alındı. Bu çocuklardan birisi henüz 2 yaşındaki Dilara idi.

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