4. kızı bulundu! Babalık davası açan Dilara Gülatan'dan yasak aşka DNA'lı cevap! Uğur Dündar, İbrahim Tatlıses, Metin Akpınar ve Suphiye Orancı denklemi

1 İstanbul'da göçmen bir ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya gelen Dilara G, hayatıyla ilgili dikkat çekici detaylarla gündeme geldi. Suphiye Orancı'nın 4 çocuğu arasında yer alan Dilara G, bir ablasıyla birlikte büyüdü ve Metin Akpınar'ın ikiz kızları Duygu ve Sevgi Nebioğlu ile aynı dönemde dünyaya geldi.

2 Ünlü olmak için çabalayan ve bu sırada birçok ünlü isim ile ilişki yaşayan anneleri, 4 kardeşi bir köye bıraktı. Aileye para gönderip maddi yardımda bulunma sözü verdi.