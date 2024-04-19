4. kızı bulundu! Babalık davası açan Dilara Gülatan'dan yasak aşka DNA'lı cevap! Uğur Dündar, İbrahim Tatlıses, Metin Akpınar ve Suphiye Orancı denklemi

İstanbul'da göçmen bir ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya gelen Dilara G, hayatıyla ilgili dikkat çekici detaylarla gündeme geldi. Suphiye Orancı'nın 4 çocuğu arasında yer alan Dilara G, bir ablasıyla birlikte büyüdü ve Metin Akpınar'ın ikiz kızları Duygu ve Sevgi Nebioğlu ile aynı dönemde dünyaya geldi.
Ünlü olmak için çabalayan ve bu sırada birçok ünlü isim ile ilişki yaşayan anneleri, 4 kardeşi bir köye bıraktı. Aileye para gönderip maddi yardımda bulunma sözü verdi.
BİR KÖYE BIRAKILDI
Adile Şen isimli köylü çocuklara baktığı sırada anne İstanbul'da bir suça karışınca cezaevine girdi. Bu sırada çocuklar hastalanınca bakıcı validen yardım istedi ve 4 kardeş çocuk esirgeme yurduna alındı. Bu çocuklardan birisi henüz 2 yaşındaki Dilara idi.