Ahmet Kural - Sıla davasında yeni gelişme! Ahmet Kural'a verilen hapis cezasına savcılıktan itiraz!

Mahkemenin bu kararına İstanbul Cumhuriyet savcısı Ramazan Ergül, kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na gönderilen yazıda, müşteki Sıla Gençoğlu'nun tanığı olarak dinlenen Hatice Zeynep Tunç'un, "Ahmet Kural'ın evinden, 'seni öldüreceğim' ve 'o...' şeklinde sesler geliyordu" beyanının Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alınan ses raporuyla birlikte değerlendirilmeden karar verildiği kaydedildi.