Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş!

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. Onlardan biri de Özgür Ozan. Dizide Suat karakteri ile olan evliliği Suat'ın hayatını kaybetmesiyle biten Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki büyük aşkı bambaşka biri. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri.