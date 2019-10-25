Acun Ilıcalı'ya attığı mesajla gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı'dan şoke eden açıklama: Tabii ki Acun ödeyecek!

ŞEYMA EŞİTTİR PARA!

Diğer olayla ilgili zaten Healthyish'te muhasebesi bizim ortak olduğumuz bir yer. Şuan da bir tane bile benimle alakalı iyi bir yorum yok. Şeyma eşittir para, Acun ve nafakaya döndü. Bu arada az önce de Acun'la bu konuyla alakalı bir saat görüştük. Gayet medeni bir şekilde eski kocamla konuşup hallediyorum. Arkadaşlar canınız sağ olsun yazın istediğiniz gibi.