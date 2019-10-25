Acun Ilıcalı'ya attığı mesajla gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı'dan şoke eden açıklama: Tabii ki Acun ödeyecek!
Acun Ilıcalı, canlı yayın sırasında Şeyma Subaşı'dan gelen mesajla geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Canlı yayında Acun Ilıcalı'nın telefonuna attığı mesaj ortaya çıkan Şeyma Subaşı, açtığı YouTube kanalından Miami oteli ve para konusunu açıkladı. Attığı mesajda Miami'de kalacağı otelin parasını isteyen Şeyma Subaşı, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, yaptığı açıklamayla herkesi şoke etti.
Acun Ilıcalı'ya attığı mesajla canlı yayında ifşa olan Şeyma Subaşı'nın açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Olayın yaşanmasının ardından saatler sonra "Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii kide benim kaderim, yapacak bir şey yok." açıklamasını yapan Subaşı, YouTube hesabından detayları anlattı...
İŞTE ŞEYMA SUBAŞI'NIN YOUTUBE KANALINDA YAĞTIĞI AÇIKLAMA!
Bizim Acun'la her zaman bir diyaloğumuz var ve her şeyi konuşabiliyoruz. Maddi, manevi, Melisa'yla ilgili ve benimle ilgili... Ben New York'a gidiyorum oradan da Miami'ye gidiyorum. Melisa'nın da okulu Miami'ye gittiğim zaman tatil oluyor ve Melisa yanıma gelecek.
TABİİ Kİ ACUN ÖDEYECEK!
Acun da o dönem belki Melisa'yı alıp Dominik'e gidecek ev oradan da bana yollayacak. Miami'de de artık evde kalmadığım için otelde kalacağım. Eee otelde Melisa'yla kaldığım şeyde de tabii ki de Acun karşılıyor. Bunu sordum, zaten bu onaylanmış bir şeydi sadece tarihleri konuşacaktık.
ŞEYMA EŞİTTİR PARA!
Diğer olayla ilgili zaten Healthyish'te muhasebesi bizim ortak olduğumuz bir yer. Şuan da bir tane bile benimle alakalı iyi bir yorum yok. Şeyma eşittir para, Acun ve nafakaya döndü. Bu arada az önce de Acun'la bu konuyla alakalı bir saat görüştük. Gayet medeni bir şekilde eski kocamla konuşup hallediyorum. Arkadaşlar canınız sağ olsun yazın istediğiniz gibi.
Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na video izletirken Şeyma Subaşı'dan bir mesaj geldi.
ACUN ILICALI CANLI YAYINDA ŞEYMA SUBAŞI'NIN MESAJIYLA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! O ANLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN