Acun Ilıcalı'ya attığı mesajla gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı'dan şoke eden açıklama: Tabii ki Acun ödeyecek! 25.10.2019 11:03

Acun Ilıcalı, canlı yayın sırasında Şeyma Subaşı'dan gelen mesajla geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Canlı yayında Acun Ilıcalı'nın telefonuna attığı mesaj ortaya çıkan Şeyma Subaşı, açtığı YouTube kanalından Miami oteli ve para konusunu açıkladı. Attığı mesajda Miami'de kalacağı otelin parasını isteyen Şeyma Subaşı, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, yaptığı açıklamayla herkesi şoke etti.

Yakın zaman önce YouTube kanalı açan ve günlük yaşantısından kesitler paylaşan Şeyma Subaşı, canlı yayındaki mesaj olayıyla ilgili son videosunda şunları söyledi: "Bunu sadece ben yaşayabilirdim. Sonuçta ölüm yok, yapacak bir şey de yok. Absürd bir mesaj da atmamışım zaten. Bir de bizim Acun'la her zaman bir diyaloğumuz var ve her şeyi konuşabiliyoruz. Maddi, manevi, Melisa'yla ilgili ve benimle ilgili. Ben New York'a gidiyorum oradan da Miami'ye gidiyorum. Melisa'nın da okulu Miami'ye gittiğim zaman tatil oluyor ve Melisa yanıma gelecek. Acun da o dönem belki Melisa'yı alıp Dominik'e gidecek ev oradan da bana yollayacak. Miami'de de artık evde kalmadığım için otelde kalacağım. Eee otelde Melisa'yla kaldığım şeyde de tabi ki de Acun karşılıyor. Bunu sordum, zaten bu onaylanmış bir şeydi sadece tarihleri konuşacaktık."

"Diğer olayla ilgili zaten Healthyish'te muhasebesi bizim ortak olduğumuz bir yer. Şuan da bir tane bile benimle alakalı iyi bir yorum yok. Şeyma eşittir para, Acun ve nafakaya döndü. Bu arada az önce de Acun'la bu konuyla alakalı bir saat görüştük. Gayet medeni bir şekilde eski kocamla konuşup hallediyorum. Arkadaşlar canınız sağ olsun yazın istediğiniz gibi."