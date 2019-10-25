Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! İşte Hollywood yıldızlarına komşu olan Aleyna Tilki'nin evinin kira ücreti...

Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile geçtiğimiz günlerde ilk defa yan yana görüntülenmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkın ilk karesi çok konuşulurken bu kez de genç şarkıcının Amerika'da kiralığı ev gündeme geldi. İstediği bölümü kazanamayınca Amerika'ya giden ve bir süredir burada ikamet eden Tilki, Hollywood yıldızlarına komşu oldu. Hollywood Hills'e taşınan genç şarkıcının komşuları arasında Ben Affleck, Sharon Stone ve Kevin Costner gibi dünyaca ünlü isimler var. Aleyna Tilki'nin Amerika'daki evinin kirasını öğrenenler ise şoke oldu. İşte detaylar...

25.10.2019 11:43 - Son Güncelleme: 25.10.2019 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





