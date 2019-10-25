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Pınar Altuğ'dan itiraf: Bir anda soyunma odama girip... İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesi

Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile ilgili canlı yayında şoke eden sözler söyledi. Aralarında 9 yaş bulunan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, sosyal medyada her gün yeni bir eleştiriye maruz kalırken, Pınar Altuğ katıldığı bir Youtube kanalında eşi Yağmur Atacan hakkında itirafta bulundu. Herkesin merak ettiği Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesini öğrenenler şoke oldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesi...

25.10.2019 09:58 - Son Güncelleme: 25.10.2019 10:02
Pınar Altuğ'dan itiraf: Bir anda soyunma odama girip... İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesi

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Pınar Altuğ, katıldığı bir Youtube programında eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayesini anlattı. Pınar Altuğ'un açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte başta Çocuklar DSuymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan olmak üzere ünlü çiftlerin tanışma hikayeleri...

Pınar Altuğ'dan itiraf: Bir anda soyunma odama girip... İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesi

ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ

1993 yılında Detay Film'i kuruyor Mehmet Aslantuğ. 1994 yılında da 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan'a telefon açıyor ve iş teklifinde bulunuyor.

Pınar Altuğ'dan itiraf: Bir anda soyunma odama girip... İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesi

Mehmet Aslantuğ tanışmalarından iki gün sonra kendisinden 12 yaş küçük olan Arzum Onan'a evlenme teklif ediyor! Ardından da 1996 yılında evleniyorlar.

Pınar Altuğ'dan itiraf: Bir anda soyunma odama girip... İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesi

MUHTEREM NUR VE MÜSLÜM GÜRSES

Çift Malatya'da bir konserde tanışıyor. Konserde Gürses, Nur'dan sonra sahne alınca aralarında tartışma çıkıyor. Tartışma uzayınca sinirlenen Gürses, Muhterem Nur'a tokat atıyor.

Pınar Altuğ'dan itiraf: Bir anda soyunma odama girip... İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesi

Araya giren yetkililer Gürses'i ikna edince ertesi akşam hep beraber özür yemeğine çıkıyorlar ve ilişki başlıyor. Ne demişler: "Büyük nefretlerden büyük aşklar doğar"

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