Pınar Altuğ'dan itiraf: Bir anda soyunma odama girip... İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesi
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile ilgili canlı yayında şoke eden sözler söyledi. Aralarında 9 yaş bulunan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, sosyal medyada her gün yeni bir eleştiriye maruz kalırken, Pınar Altuğ katıldığı bir Youtube kanalında eşi Yağmur Atacan hakkında itirafta bulundu. Herkesin merak ettiği Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesini öğrenenler şoke oldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesi...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Pınar Altuğ, katıldığı bir Youtube programında eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayesini anlattı. Pınar Altuğ'un açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte başta Çocuklar DSuymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan olmak üzere ünlü çiftlerin tanışma hikayeleri...