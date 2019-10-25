Pınar Altuğ'dan itiraf: Bir anda soyunma odama girip... İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesi

Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile ilgili canlı yayında şoke eden sözler söyledi. Aralarında 9 yaş bulunan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti, sosyal medyada her gün yeni bir eleştiriye maruz kalırken, Pınar Altuğ katıldığı bir Youtube kanalında eşi Yağmur Atacan hakkında itirafta bulundu. Herkesin merak ettiği Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesini öğrenenler şoke oldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın tanışma hikayesi...

25.10.2019 09:58 - Son Güncelleme: 25.10.2019 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





