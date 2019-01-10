Şeyma Subaşı ile adı geçen Fransız DJ Guido Senia'nın sevgilisinden şok hamle!
Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülenmişti. Görüntülerin ardından Fransız DJ'in Dubaili Türk iş adamı Çağatay olabileceği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Guido Senia'nın uzun süredir birlikte olduğu ünlü model, bu haberleri duymuş olacak ki sosyal medyadan herkesi şaşırtacak bir hamlede bulundu. İşte Acun ılıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile adı geçen Fransız DJ'in uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinden gelen hamle...
Geçtiğimiz Kasım ayının son günlerinde ünlü çiftin bir anda boşanma kararı alması kafaları karıştırmıştı. Bir süre sonra Şeyma Subaşı'nın Dubaili Türk iş adamıyla bir mekanda eğlenirkenki görüntüleri ortaya çıkmıştı. İddiaya göre, Dubaili iş adamının adı Çağatay'dı. Ancak Çağatay Bey hakkında başka bir bilgi basına sızmamıştı.
ŞEYMA SUBAŞI'NIN GÖRÜŞTÜĞÜ DUBAİLİ TÜRK İŞ ADAMI ÇAĞATAY MI YOKSA GUİDO MU? TIKLA - İZLE
Dubaili Çağatay Bey ile Fransız DJ Guido Senia arasındaki benzerlik yadsınamayacak kadar fazla... Üstelik videoda eğlendikleri şarkı ve mekanın ışıklandırması, Fransız DJ'in ve Şeyma Subaşı'nın katıldığı Circoloco etkinliğinin birebir aynısı...
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AYNI ANDA AYNI YERDE!
Boşanmanın ardından kızı Melisa'yı da alıp önce Miami'ye ardından da Meksika'nın Tulum şehrine giden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülenmişti. Normalde hakkında ortaya atılan bu iddialara cevap veren Şeyma Subaşı, bu kez tam tersi bir hamle yaptı. Subaşı, önce Instagram hesabında yorumları kapattı, ardından da Guido Senia ile eş zamanda aynı yerde olduklarını gösteren bir hikaye paylaştı. Tüm bunların üzerinde Guido Senia'nın ikiz kardeşi olduğu iddia edilen kişiyle de görüntüleri ortaya çıktı.