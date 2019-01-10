Şeyma Subaşı ile adı geçen Fransız DJ Guido Senia'nın sevgilisinden şok hamle!

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülenmişti. Görüntülerin ardından Fransız DJ'in Dubaili Türk iş adamı Çağatay olabileceği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Guido Senia'nın uzun süredir birlikte olduğu ünlü model, bu haberleri duymuş olacak ki sosyal medyadan herkesi şaşırtacak bir hamlede bulundu. İşte Acun ılıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile adı geçen Fransız DJ'in uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinden gelen hamle...

10 Ocak 2019 Perşembe, 16:48:18 Güncelleme: 18:52:50
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile adı geçen Fransız DJ Guido Senia'nın sevgilisinden şok hamle!

FRANSIZ DJ GUİDO SENİA'NIN EŞİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİDEN ŞOK HAMLE!

Şeyma Subaşı ile samimi bir şekilde görüntülenen Fransız DJ Guido Senia'nın sevgilisinden beklenen hamle geldi. Bu hamle Guido Senia ile Şeyma Subaşı arasındaki aşk dedikodularını dahada alevlendirecek...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile adı geçen Fransız DJ Guido Senia'nın sevgilisinden şok hamle!

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'ın boşanması hakkında bir sürü iddialar ortaya atılmıştı. 8 yıllık birliktelikleri olan ve 1 yıl evli kalan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı çiftinin 5 yaşında Melisa adında bir kızları var.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile adı geçen Fransız DJ Guido Senia'nın sevgilisinden şok hamle!

Geçtiğimiz Kasım ayının son günlerinde ünlü çiftin bir anda boşanma kararı alması kafaları karıştırmıştı. Bir süre sonra Şeyma Subaşı'nın Dubaili Türk iş adamıyla bir mekanda eğlenirkenki görüntüleri ortaya çıkmıştı. İddiaya göre, Dubaili iş adamının adı Çağatay'dı. Ancak Çağatay Bey hakkında başka bir bilgi basına sızmamıştı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN GÖRÜŞTÜĞÜ DUBAİLİ TÜRK İŞ ADAMI ÇAĞATAY MI YOKSA GUİDO MU? TIKLA - İZLE

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile adı geçen Fransız DJ Guido Senia'nın sevgilisinden şok hamle!

Dubaili Çağatay Bey ile Fransız DJ Guido Senia arasındaki benzerlik yadsınamayacak kadar fazla... Üstelik videoda eğlendikleri şarkı ve mekanın ışıklandırması, Fransız DJ'in ve Şeyma Subaşı'nın katıldığı Circoloco etkinliğinin birebir aynısı...

FRANSIZ DJ'İN ETKİNLİĞİYLE ÇAĞATAY VİDEOSU ARASINDAKİ BENZERLİK - TIKLA - İZLE

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile adı geçen Fransız DJ Guido Senia'nın sevgilisinden şok hamle!

AYNI ANDA AYNI YERDE!

Boşanmanın ardından kızı Melisa'yı da alıp önce Miami'ye ardından da Meksika'nın Tulum şehrine giden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülenmişti. Normalde hakkında ortaya atılan bu iddialara cevap veren Şeyma Subaşı, bu kez tam tersi bir hamle yaptı. Subaşı, önce Instagram hesabında yorumları kapattı, ardından da Guido Senia ile eş zamanda aynı yerde olduklarını gösteren bir hikaye paylaştı. Tüm bunların üzerinde Guido Senia'nın ikiz kardeşi olduğu iddia edilen kişiyle de görüntüleri ortaya çıktı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Aleyna Tilki ile Şahin Kendirci aşk mı yaşıyor? Şahin Kendirci kimdir?
Aleyna Tilki ile Şahin Kendirci aşk mı yaşıyor? Şahin Kendirci kimdir?