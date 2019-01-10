Şeyma Subaşı ile adı geçen Fransız DJ Guido Senia'nın sevgilisinden şok hamle!

AYNI ANDA AYNI YERDE!

Boşanmanın ardından kızı Melisa'yı da alıp önce Miami'ye ardından da Meksika'nın Tulum şehrine giden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülenmişti. Normalde hakkında ortaya atılan bu iddialara cevap veren Şeyma Subaşı, bu kez tam tersi bir hamle yaptı. Subaşı, önce Instagram hesabında yorumları kapattı, ardından da Guido Senia ile eş zamanda aynı yerde olduklarını gösteren bir hikaye paylaştı. Tüm bunların üzerinde Guido Senia'nın ikiz kardeşi olduğu iddia edilen kişiyle de görüntüleri ortaya çıktı.