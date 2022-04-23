Acun Ilıcalı'nın bile nutku tutuldu! Survivor'da kadın yarışmacı erkek yarışmacıya kafa attı! Ayıkla pirincin taşını
Son olarak takım değişiklikleriyle gündeme gelen, TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2022 All-Star'da yer yeni bölümde heyecan giderek artıyor. Yarışmacıların hem ada şartlarıyla hem de rakipleriyle mücadele ettiği Survivor'ın koşulları zorlarken ortaya bazen istenmeyen görüntüler ve şiddet olayları da çıkabiliyor. İşte onlardan biri de çok kısa bir süre önce yaşandı. İşte haberin detayları...
23.04.2022 12:25 - Son Güncelleme: 23.04.2022 12:26
Survivor aynı zamanda Yunanistan'da da eş zamanlı olarak yapılıyor. Zaten olduysa orada oldu. Survivor Yunanistan'da ortalık karıştı.