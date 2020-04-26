Acun Ilıcalı yüzündeki şişkinliğin nedenini açıkladı! Acun Ilıcalı'nın hastalığı ne?
Survivor çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, 2 yıl önce Survivor canlı yayınında yüzündeki şişlik ile dikkat çekmiş, o dönem Acun Ilıcalı'nın estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, konuk olduğu 2. Sayfa programında yüzündeki şişliğin nedenini açıkladı. Acun Ilıcalı'nın hastalığı ne? İşte herkesin merak ettiği 50 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni...
Corona virüs tedbirleri kapsamında uçuşlar durunca, 'Survivor' çekimlerinin yapıldığı Dominik'te mahsur kalan Ilıcalı, çarpıcı açıklamalar yaptı. Başarılı olmasının sırrını anlatan Acun Ilıcalı, "Halktan takdir görmek beni çok mutlu ediyor, sabahlara kadar uyumadığım çok gece oldu ama bunun karşılığını almak harika" dedi.
Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında dört kızı olan Ilıcalı, Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak ne yapacaksınız?" sorusuna da samimiyetle yanıt verdi. Ilıcalı, "Kızlarıma sarılacağım, onları çok özledim. Banu ile bir kardeş gibi her konuda konuşmayı, Yasemin'in bıcırıklığı, Leyla'nın bilmişliği bunların hepsi çok özlediğim şeyler. Umarım en kısa zamanda hasret biter" dedi.
Çorapları giydikten sonra attı konusuna açıklık getiren Acun Ilıcalı, "Giydiğim çorabı bir daha giymiyorum çünkü ayağım 45 numara ve çoraplar yıkandıktan sonra çekiyor. Onu bir daha giyince ayağımı sıkıyor ve ben bundan nefret ediyorum. Zaten uzun yıllardır terlik giyiyorum bu nedenle ayağımı sıkan şeyleri sevmiyorum. Ben yılın 20 - 30 günü ayakkabı giyiyorum, bu nedenle çoraplarla pek barışık değilim" diye konuştu.