Acun Ilıcalı yüzündeki şişkinliğin nedenini açıkladı! Acun Ilıcalı'nın hastalığı ne?

Çorapları giydikten sonra attı konusuna açıklık getiren Acun Ilıcalı, "Giydiğim çorabı bir daha giymiyorum çünkü ayağım 45 numara ve çoraplar yıkandıktan sonra çekiyor. Onu bir daha giyince ayağımı sıkıyor ve ben bundan nefret ediyorum. Zaten uzun yıllardır terlik giyiyorum bu nedenle ayağımı sıkan şeyleri sevmiyorum. Ben yılın 20 - 30 günü ayakkabı giyiyorum, bu nedenle çoraplarla pek barışık değilim" diye konuştu.