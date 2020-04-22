Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ilk fotoğrafını paylaştı! O isim yorum yaptı: Yaşıyosun bu hayatı...
Acun Ilıcalı kızı Melisa ile birlikte bir süredir Dominik'te... Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın yayına katılıp yorum yapması üzerine yüzünün aldığı ifadeyle dikkat çekmişti. Kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Dominik'te olan Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla şaşırttı. Sevgilisinin de bulunduğu bir fotoğrafı paylaşan Ilıcalı'ya ünlü bir isimden gelen yorum gündeme bomba gibi düştü. Kendisinden 30 yaş büyük Acun Ilıcalı ile sevgili olan Çağla Ayça Altunkaya kaç yaşında?
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ilk fotoğrafını paylaştı. Kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile geçtiğimiz yaz ayından bu yana birlikte olduğu bilinen Acun Ilıcalı, Survivor çekimleri için gittiği Dominik'te kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile birlikte vakit geçiriyor.
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın canlı yayında Şeyma Subaşı'yı görünce verdiği tepki magazin gündemine bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı canlı yayın ile Survivor'a dair soruları, merak edilenleri anlattı. Şeyma Subaşı ise Acun Ilıcalı'nın canlı yayınına girip kızının adını yazıp kalp emojileri koyarak yorum yaptı.