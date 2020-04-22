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Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ilk fotoğrafını paylaştı! O isim yorum yaptı: Yaşıyosun bu hayatı...

Acun Ilıcalı kızı Melisa ile birlikte bir süredir Dominik'te... Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın yayına katılıp yorum yapması üzerine yüzünün aldığı ifadeyle dikkat çekmişti. Kızı Melisa ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Dominik'te olan Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla şaşırttı. Sevgilisinin de bulunduğu bir fotoğrafı paylaşan Ilıcalı'ya ünlü bir isimden gelen yorum gündeme bomba gibi düştü. Kendisinden 30 yaş büyük Acun Ilıcalı ile sevgili olan Çağla Ayça Altunkaya kaç yaşında?

22.04.2020 12:25 - Son Güncelleme: 22.04.2020 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





