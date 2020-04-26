RAMAZAN İMSAKİYE
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Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan Diriliş Ertuğrul paylaşımı! Hayranlarından yorum yağdı

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü! Geçtiğimiz günlerde eşi Neslişah Alkoçlar'ın annesi ile gündeme gelen Düzyatan, karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Hayranları, Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra Kuruluş Osman'da oynamasını dört gözle beklerken, Engin Altan Düzyatan ve eşinden Diriliş Ertuğrul paylaşımı geldi.

26.04.2020 11:46 - Son Güncelleme: 26.04.2020 12:15
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan Diriliş Ertuğrul paylaşımı! Hayranlarından yorum yağdı

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan dikkat çeken Diriliş Ertuğrul paylaşımı... Önceki gün kayınvalidesi Gülşah Alkoçlar'ın 50. yaş günü ile anılan başarılı oyuncu, karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

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Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan Diriliş Ertuğrul paylaşımı! Hayranlarından yorum yağdı

2 hafta önce eşi Neslişah Alkoçlar'a saçını kestiren Engin Altan Düzyatan, evinin bahçesinden paylaşımda bulundu. 40 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımına hayranlarından, "Kuruluş Osman'a geri dön" yorumu yağdı.

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan Diriliş Ertuğrul paylaşımı! Hayranlarından yorum yağdı

Engin Altan Düzyatan, televizyonda eski bölümleri gösterilen Diriliş Ertuğrul'u izlediği anları sosya medya hesabından paylaştı. Eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte Diriliş Ertuğrul'u yeniden izleyen Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımını görenler, "Eski günleri yad ediyor." şeklinde yorumlarda bulundu.

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan Diriliş Ertuğrul paylaşımı! Hayranlarından yorum yağdı

Neslişah Alkoçlar, oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan'ın saçını kestiği anları videoya çekti

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan Diriliş Ertuğrul paylaşımı! Hayranlarından yorum yağdı

Magazin camiasının en gözde ailesi olan Düzyatanlar'ın videosu kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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