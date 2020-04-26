Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan Diriliş Ertuğrul paylaşımı! Hayranlarından yorum yağdı
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü! Geçtiğimiz günlerde eşi Neslişah Alkoçlar'ın annesi ile gündeme gelen Düzyatan, karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Hayranları, Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra Kuruluş Osman'da oynamasını dört gözle beklerken, Engin Altan Düzyatan ve eşinden Diriliş Ertuğrul paylaşımı geldi.
Engin Altan Düzyatan, televizyonda eski bölümleri gösterilen Diriliş Ertuğrul'u izlediği anları sosya medya hesabından paylaştı. Eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte Diriliş Ertuğrul'u yeniden izleyen Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımını görenler, "Eski günleri yad ediyor." şeklinde yorumlarda bulundu.
Magazin camiasının en gözde ailesi olan Düzyatanlar'ın videosu kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.