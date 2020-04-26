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Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan Diriliş Ertuğrul paylaşımı! Hayranlarından yorum yağdı

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü! Geçtiğimiz günlerde eşi Neslişah Alkoçlar'ın annesi ile gündeme gelen Düzyatan, karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Hayranları, Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra Kuruluş Osman'da oynamasını dört gözle beklerken, Engin Altan Düzyatan ve eşinden Diriliş Ertuğrul paylaşımı geldi.

26.04.2020 11:46 - Son Güncelleme: 26.04.2020 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





